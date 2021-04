The Alias Sessions è un ritorno in grande stile Fernando “Murcof” Corona, un lavoro di 16 tracce dove sono presenti tutti quegli elementi che negli anni hanno reso grande la figura del compositore e produttore messicano.

Si tratta infatti un disco dal sound design meticoloso con samples oscuri, beat potenti e atmosferici.

Murcof ha iniziato a lavorare al nuovo album nel 2017 dopo aver incontrato il coreografo Guilherme Botelho.

In uscita il 21 maggio 2021 per Leaf Label, The Alias Sessions si preannuncia come il lavoro più ambizioso di Murcof. (La redazione)