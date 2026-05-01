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Rassegna stampa di venerdì 1 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
1 Maggio 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

Giornali sportivi

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Più chiarezza sul Var? Non devo promettere ciò che già faccio. Sono trasparente con tutti su tutto”: parla Rocchi
    di Redazione Sport
    “Io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”. Gianluca Rocchi torna a parlare nel bel mezzo dell’inchiesta arbitrale che lo ha coinvolto e in cui è indagato con l’ipotesi di reato di frode sportiva. L’ormai ex designatore arbitrale si è dimesso poche ore dopo l’avviso di garanzia […] L'articolo “Più chiarezza sul Var? Non devo promettere ciò che già faccio. Sono trasparente con tutti su tutto”: parla Rocchi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Grazia a Minetti, Casini: “Grande lavoro del Fatto Quotidiano e del suo giornalista. Abbonarmi? Potrei”
    di F. Q.
    Pier Ferdinando Casini elogia il lavoro del Fatto quotidiano e l’inchiesta di Thomas Mackinson sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, tanto che il senatore si spinge anche a dire che potrebbe anche abbonarsi al giornale. È accaduto nella puntata di mercoledì de L’aria che tira su La7. Intervistato dal conduttore David Parenzo, l’ex […] L'articolo Grazia a Minetti, Casini: “Grande lavoro del Fatto Quotidiano e del suo giornalista. Abbonarmi? Potrei” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Nordio renda nota la proposta di grazia a Minetti e gli accertamenti fatti”. Lettera aperta al ministro
    di Speaker's corner
    di Rosario Russo* Ill.mo Ministro della Giustizia, condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo ‘Ruby bis’, la signora Nicole Minetti, chiese – ed ottenne nel febbraio 2026 – la grazia, in ragione delle “gravi condizioni di […] L'articolo “Nordio renda nota la proposta di grazia a Minetti e gli accertamenti fatti”. Lettera aperta al ministro proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani”
    di Virginia Della Sala
    A meno di 24 ore dall’inizio, il concerto Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto assume un’ulteriore valenza oltre a quella già forte e inequivocabile che rappresenta da anni nella difesa dei diritti sociali e del lavoro: 22 barche della Global Sumud Flottilla vengono abbordate dalla Marina israeliana a sud di Creta. Armi in pugno, […] L'articolo Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Eliminare i combustibili fossili è una questione di sopravvivenza”, cosa è successo alla conferenza di Santa Marta
    di Fabrizio Arena
    Non avrà prodotto impegni vincolanti, ma la conferenza di Santa Marta è stato un passo importante verso l’abbandono dei combustibili fossili. Il meeting, iniziato il 24 aprile e concluso il 29 aprile in Colombia, è il primo a livello internazionale che punta a dire addio alle fonti di energia non rinnovabili. Nella città caraibica si […] L'articolo “Eliminare i combustibili fossili è una questione di sopravvivenza”, cosa è successo alla conferenza di Santa Marta proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Israele ha paura della Sumud, per terra e per mare. Alziamo la voce
    di Chiara Cruciati
    Ogni abbordaggio di barche pacifiche, civili, disarmate in acque internazionali è un atto di pirateria. Israele lo fa da decenni contro tutte le missioni umanitarie e politiche che hanno sfidato […] The post Israele ha paura della Sumud, per terra e per mare. Alziamo la voce first appeared on il manifesto.
  • Oltre i fossili: 53 governi sfidano l’economia della crisi
    di Daniele Nalbone
    La prima Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili si conclude con la plenaria che riunisce rappresentanti di governi e settori coinvolti nei lavori. La ministra colombiana Irene Vélez Torres […] The post Oltre i fossili: 53 governi sfidano l’economia della crisi first appeared on il manifesto.
  • Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto
    di Daniele Nalbone
    Sono decine le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate nella notte dalla Marina israeliana a oltre 600 miglia nautiche da Tel Aviv. Tra queste, anche la Holy Blue, sulla quale […] The post Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto first appeared on il manifesto.
  • Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: «Dovranno rendere conto»
    di Giulia Filpi
    Con 159 voti favorevoli (centrodestra e Azione), 55 astenuti (Pd e Iv), 33 contrari (M5s e Avs), la Camera ha approvato ieri la riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra […] The post Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: «Dovranno rendere conto» first appeared on il manifesto.
  • La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione
    di Giulia Filpi
    La Louisiana è suddivisa in 6 collegi uninominali che esprimono rappresentanti alla Camera con sistema maggioritario secco. Nello stato il 30% circa della popolazione è afroamericana, ma solo uno dei […] The post La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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1 Maggio 2026

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