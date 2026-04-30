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Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP olympics.com
Cobolli non si ripete: Zverev vince in due set e va in semifinale con Blockx eurosport.it
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Sinner: "Jodar mi ha spinto al limite, la differenza nell'esperienza e un po' di fortuna" eurosport.it
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Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4 Sky Sport
Sinner: "Sono un po' stanco ma voglio superare i miei limiti. Jodar farà risultati incredibili" La Gazzetta dello Sport
Jodar dà filo da torcere, ma Sinner vince in 2 set: la partita in 120'' eurosport.it
Sinner dopo la vittoria su Jodar: "Sono un po' stanco, ho giocato tanto negli ultimi due mesi" eurosport.it
Sinner dice che il futuro può attendere: Jodar lotta ma perde in 2 set, in semi va Jannik eurosport.it
Sinner va in semifinale a Madrid, la stella Jodar dovrà attendere: “Rafa mi ha portato al limite” la Repubblica
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Cobolli: "Fiero di aver battuto una leggenda come Medvedev". Il russo: "Ko doloroso" eurosport.it
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