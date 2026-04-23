Il disco in evidenza: Neon Summer Skin, 2026, Bedouine

Bedouine pubblicherà Neon Summer Skin il 5 giugno 2026 per Thirty Tigers. Il terzo album esplora radici familiari, identità e sradicamento, con sonorità tra folk, pop e influenze mediorientali. Anticipato dai singoli Long Way to Fall e Always on Time.
La cantautrice siriana-americana Bedouine annuncia l’uscita del suo terzo album, Neon Summer Skin, prevista per il 5 giugno 2026 per Thirty Tigers. Il disco è stato anticipato dai singoli Long Way To Fall e Always on Time, che offrono un primo sguardo sul nuovo percorso sonoro e narrativo dell’artista. Nata ad Aleppo e cresciuta tra Arabia Saudita e Stati Uniti, tra Houston e Boston, Bedouine sviluppa uno stile che intreccia cantautorato, folk, suggestioni dell’Americana e influenze legate alle sue origini armene e mediorientali.
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Neon Summer Skin nasce da un momento personale preciso. Dopo una visita alla famiglia in Arabia Saudita, Bedouine ha costruito un lavoro fatto di immagini intime e riflessioni profonde. Il disco racconta la storia familiare e il legame con le proprie origini. Al centro dell’album emerge il tema dello sradicamento, vissuto come esperienza concreta e persistente. La storia familiare dell’artista attraversa Armenia, Siria e Arabia Saudita, segnando una separazione che si riflette nelle canzoni. Di conseguenza, il disco affronta anche la distanza tra generazioni, spesso causata da eventi politici o scelte personali. Inoltre, l’album si muove tra perdita e speranza, raccontando la fine dell’infanzia e il bisogno di ritrovare un senso di casa. Questo percorso interiore si traduce in una ricerca personale, in cui costruire stabilità diventa un processo interno e consapevole.
Durante la scrittura di Neon Summer Skin, Bedouine è tornata intenzionalmente al pianoforte, uno degli strumenti che suonava da bambina. Questa scelta contribuisce a definire un tono più intimo e riflessivo. Gran parte della produzione è stata curata insieme a Gus Seyffert, collaboratore di lunga data. Allo stesso tempo, il disco include contributi di Jonathan Rado dei Foxygen e di Michael e Brian D’Addario dei Lemon Twigs. Dal punto di vista sonoro, il lavoro si ispira alle melodie pop di Todd Rundgren, Karen Carpenter e Carole King. Di conseguenza, il risultato è un equilibrio tra scrittura cantautorale e arrangiamenti ricchi, che includono tromba, flauto, archi e organo.
I singoli Long Way to Fall e Always on Time anticipano l’atmosfera del disco. In particolare, Long Way to Fall si colloca tra pop barocco e folk country, delineando una direzione stilistica precisa. Nel complesso, Neon Summer Skin presenta un suono pieno e articolato, che alterna momenti giocosi ad altri più ampi e orchestrali. Inoltre, emergono elementi di psichedelia, bossa nova e jazz, che contribuiscono a creare un’identità sonora stratificata. Questa varietà stilistica si inserisce in modo coerente nel percorso di Bedouine, mantenendo un equilibrio tra accessibilità e ricerca musicale.
Con Neon Summer Skin, Bedouine apre una nuova fase del proprio percorso artistico. L’album unisce dimensione personale e costruzione sonora, affrontando temi complessi con una scrittura essenziale e diretta. Il disco rappresenta un passaggio significativo, sia per il contenuto che per la produzione, e consolida una voce capace di muoversi tra tradizione e contemporaneità senza perdere coerenza. (La redazione)
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