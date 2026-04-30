Il disco in evidenza: Voce e batteria, 2026, Frankie hi-nrg mc

Il 24 aprile 2026 è uscito Voce e batteria, sesto album in studio del rapper italiano Frankie hi-nrg mc, pubblicato da Materie Prime Circolari e distribuito da ADA Music Italy. Il disco si basa su una struttura sonora ridotta al minimo, costruita esclusivamente sulla batteria di Donato Stolfi e sugli scratch di DJ Stile. Di conseguenza, il progetto si concentra sulla relazione diretta tra voce e ritmo, mantenendo al centro la parola.

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Un’impostazione sonora minimale

Voce e batteria si caratterizza per una scelta precisa: eliminare ogni elemento non essenziale per valorizzare il linguaggio del rap.

Infatti, l’incontro tra Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi dà vita a una formula espressiva che punta sulla forza del ritmo e sulla chiarezza del testo. Inoltre, l’uso degli scratch di DJ Stile mantiene un legame con la tradizione hip hop, pur all’interno di una struttura estremamente ridotta.

Per questo motivo, il disco assume anche una dimensione performativa, configurandosi come base per uno spettacolo che unisce concerto e narrazione.

Tracce e collaborazioni

L’album include undici brani, nei quali si alternano tracce individuali e collaborazioni con artisti italiani. In particolare, la tracklist comprende:

Pedala e batteria (feat. Jovanotti ) – 2:48

) – 2:48 Faccio la mia cosa (feat. Tiziano Ferro ) – 4:35

) – 4:35 Autodafé e batteria (feat. Fabri Fibra ) – 3:51

) – 3:51 Fight da faida (feat. Elisa , Lina Simons ) – 3:51

, ) – 3:51 Potere alla parola (feat. Emma ) – 4:07

) – 4:07 Nuvole – 3:48

Elefante (feat. Raiz ) – 3:28

) – 3:28 Generazione di mostri (feat. Diodato ) – 3:19

) – 3:19 Libri di sangue – 3:55

Chiedi chiedi – 3:14

Disconnetti il potere – 2:19

Di conseguenza, le collaborazioni ampliano le voci presenti nel progetto, pur mantenendo invariata la struttura musicale basata su batteria e voce. Allo stesso tempo, alcuni brani richiamano titoli già noti della carriera dell’artista, inseriti in un contesto rinnovato.

Il percorso artistico

Frankie hi-nrg mc, pseudonimo di Francesco Di Gesù, è attivo fin dai primi anni Novanta e ha affrontato prevalentemente temi politici e sociali. Infatti, esordisce nel 1992 con Fight da faida, brano contro mafie e corruzione, seguito nel 1993 dall’album Verba manent, primo disco hip hop italiano pubblicato da una major. Successivamente pubblica La morte dei miracoli nel 1997, trainato da Quelli che benpensano, premiata come canzone dell’anno. Inoltre, nel 2003 esce Ero un autarchico, mentre nel 2008 arriva DePrimoMaggio, accompagnato dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2014 pubblica Essere umani e, negli anni Duemilaventi, torna con i singoli Estate 2020 e Nuvole. Pertanto, Voce e batteria si inserisce in un percorso coerente, mantenendo centrale l’attenzione per la parola e per il contenuto.

L’essenza del ritmo e della voce

Voce e batteria rappresenta una scelta artistica orientata alla sintesi e alla chiarezza espressiva. In conclusione, il lavoro di Frankie hi-nrg mc conferma un approccio coerente al rap, basato sulla forza della parola, sulla dimensione ritmica e su una costruzione musicale essenziale. (La redazione)

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