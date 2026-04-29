Targhe Tenco 2026: aperte le candidature per i migliori dischi dell’anno

Aperte le autocandidature per le Targhe Tenco 2026 sul sito del Club Tenco. Possono partecipare dischi pubblicati tra giugno 2025 e maggio 2026, suddivisi in sei categorie. Ecco requisiti, modalità di selezione e ruolo della giuria.
Sono ufficialmente aperte le autocandidature per le Targhe Tenco 2026, riconoscimento dedicato ai migliori dischi italiani dell’anno. La piattaforma, disponibile sul sito del Club Tenco, resterà attiva fino al 31 maggio 2026. Possono concorrere le opere pubblicate tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026, secondo criteri precisi stabiliti dal regolamento ufficiale.
La piattaforma online consente agli artisti e agli aventi diritto di presentare in autonomia le proprie opere. È fondamentale garantire la corretta compilazione del modulo e il rispetto del regolamento, poiché ogni responsabilità ricade su chi invia la candidatura. Inoltre, la giuria potrà esprimere il proprio voto a partire dal 2 giugno, valutando non solo i lavori caricati sulla piattaforma ma anche tutte le opere conformi ai criteri stabiliti. La selezione è affidata a una giuria ampia e qualificata, composta da oltre 300 esperti, giornalisti e operatori del settore musicale scelti dall’associazione. Le modalità di voto vengono comunicate direttamente ai giurati.
Le Targhe Tenco 2026 si articolano in sei categorie principali, ognuna con caratteristiche specifiche:
Per quest’ultima categoria sono richiesti criteri più stringenti: almeno sei brani, 35 minuti di durata minima e la partecipazione di almeno quattro interpreti principali. Il riconoscimento viene assegnato al produttore del disco.
Per partecipare alle Targhe Tenco 2026, le opere devono rispettare alcune condizioni comuni:
Inoltre, alcune categorie sono riservate ad artisti che siano sia autori sia interpreti della maggior parte dei brani. Un disco può concorrere in più sezioni se possiede i requisiti, ma i voti non sono cumulabili. In caso di dubbi o controversie, la decisione finale spetta al Direttivo del Club Tenco.
Il Club Tenco, fondato nel 1972 a Sanremo da Amilcare Rambaldi e intitolato a Luigi Tenco, opera senza scopo di lucro per promuovere la canzone d’autore. Il Premio Tenco, attivo dal 1974 nella città di Sanremo, rappresenta un appuntamento di rilievo culturale e musicale. La manifestazione riunisce artisti italiani e internazionali, offrendo un momento di confronto tra creatività e industria musicale.
Le Targhe Tenco 2026 confermano il loro ruolo centrale nella valorizzazione della musica d’autore italiana. La possibilità di autocandidarsi amplia l’accesso e rafforza la trasparenza del processo, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità artistica. La scadenza del 31 maggio rappresenta un passaggio chiave per chi desidera partecipare a uno dei riconoscimenti più rilevanti del settore. (La redazione)
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