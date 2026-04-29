Home ARTICOLI Targhe Tenco 2026: aperte le candidature per i migliori dischi dell’anno
Categorie: ARTICOLIMUSICANEWS

Targhe Tenco 2026: aperte le candidature per i migliori dischi dell’anno

Aperte le autocandidature per le Targhe Tenco 2026 sul sito del Club Tenco. Possono partecipare dischi pubblicati tra giugno 2025 e maggio 2026, suddivisi in sei categorie. Ecco requisiti, modalità di selezione e ruolo della giuria.

Pubblicato da
REDAZIONE
29 Aprile 2026

Targhe Tenco

Sono ufficialmente aperte le autocandidature per le Targhe Tenco 2026, riconoscimento dedicato ai migliori dischi italiani dell’anno. La piattaforma, disponibile sul sito del Club Tenco, resterà attiva fino al 31 maggio 2026. Possono concorrere le opere pubblicate tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026, secondo criteri precisi stabiliti dal regolamento ufficiale.

Come funzionano le autocandidature

La piattaforma online consente agli artisti e agli aventi diritto di presentare in autonomia le proprie opere. È fondamentale garantire la corretta compilazione del modulo e il rispetto del regolamento, poiché ogni responsabilità ricade su chi invia la candidatura. Inoltre, la giuria potrà esprimere il proprio voto a partire dal 2 giugno, valutando non solo i lavori caricati sulla piattaforma ma anche tutte le opere conformi ai criteri stabiliti. La selezione è affidata a una giuria ampia e qualificata, composta da oltre 300 esperti, giornalisti e operatori del settore musicale scelti dall’associazione. Le modalità di voto vengono comunicate direttamente ai giurati.

Le sei sezioni delle Targhe Tenco

Le Targhe Tenco 2026 si articolano in sei categorie principali, ognuna con caratteristiche specifiche:

  • Migliore album in assoluto
  • Migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia
  • Migliore album opera prima, dedicato ai debutti discografici di lunga durata
  • Migliore album di interprete
  • Migliore canzone singola, riservata a brani inediti e assegnata agli autori
  • Migliore album a progetto, con un tema unitario e realizzato da più interpreti

Per quest’ultima categoria sono richiesti criteri più stringenti: almeno sei brani, 35 minuti di durata minima e la partecipazione di almeno quattro interpreti principali. Il riconoscimento viene assegnato al produttore del disco.

Requisiti e criteri di ammissione

Per partecipare alle Targhe Tenco 2026, le opere devono rispettare alcune condizioni comuni:

  • Pubblicazione nel periodo indicato
  • Almeno cinque canzoni e durata minima di 25 minuti (con eccezioni per alcune categorie)
  • Presenza prevalente di brani inediti o versioni inedite, a seconda della sezione
  • Un unico titolare italiano, salvo il caso dell’album a progetto

Inoltre, alcune categorie sono riservate ad artisti che siano sia autori sia interpreti della maggior parte dei brani. Un disco può concorrere in più sezioni se possiede i requisiti, ma i voti non sono cumulabili. In caso di dubbi o controversie, la decisione finale spetta al Direttivo del Club Tenco.

Il ruolo del Club Tenco e il valore del premio

Il Club Tenco, fondato nel 1972 a Sanremo da Amilcare Rambaldi e intitolato a Luigi Tenco, opera senza scopo di lucro per promuovere la canzone d’autore. Il Premio Tenco, attivo dal 1974 nella città di Sanremo, rappresenta un appuntamento di rilievo culturale e musicale. La manifestazione riunisce artisti italiani e internazionali, offrendo un momento di confronto tra creatività e industria musicale.

Conclusione

Le Targhe Tenco 2026 confermano il loro ruolo centrale nella valorizzazione della musica d’autore italiana. La possibilità di autocandidarsi amplia l’accesso e rafforza la trasparenza del processo, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità artistica. La scadenza del 31 maggio rappresenta un passaggio chiave per chi desidera partecipare a uno dei riconoscimenti più rilevanti del settore. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 29 Aprile 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
29 Aprile 2026

Articoli recenti

🔴 Tennis, Sinner-Jódar: dirette live streaming del Masters 1000 di Madrid - risultato quarti di finale

29 Aprile 2026

Rassegna stampa di mercoledì 29 aprile: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

29 Aprile 2026

🔴 Calcio, Atletico Madrid-Arsenal: dove vedere la diretta tv e il live streaming, formazioni e orario della semifinale di Champions

29 Aprile 2026

🔴 Risultato Cobolli-Medvedev: live diretta streaming

28 Aprile 2026

🔴 Risultato finale e highlights: Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League

28 Aprile 2026

🔴 Psg-Bayer 5-4, gol e highlights calcio Champions League

28 Aprile 2026