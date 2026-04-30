La Rai richiama Sigfrido Ranucci di Report: scontro sulle dichiarazioni su Carlo Nordio

La Rai invia un richiamo a Sigfrido Ranucci per dichiarazioni su Carlo Nordio in una trasmissione concorrente. Al centro la diffusione di una notizia non verificata e il rispetto delle regole del servizio pubblico. Il giornalista difende la libertà di informazione, possibile scontro legale.
Nuove tensioni nel panorama dell’informazione italiana: la Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci dopo alcune dichiarazioni rilasciate in una trasmissione televisiva concorrente tirata fuori in seguito alla faccenda della Grazia a Nicole Minetti. Al centro della vicenda c’è un presunto episodio riguardante il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il tema della verifica delle notizie.
Secondo quanto emerso, la Rai contesta al conduttore di Report di aver diffuso un’informazione non verificata durante un intervento televisivo al di fuori dell’azienda. In particolare, Ranucci avrebbe fatto riferimento a una testimonianza riguardante un presunto soggiorno del ministro Nordio in Uruguay, circostanza che lo stesso giornalista avrebbe riconosciuto come non confermata.
L’azienda sottolinea inoltre che la partecipazione del giornalista era autorizzata esclusivamente per la presentazione di un libro, e non per intervenire su temi di attualità in un programma concorrente. Nella comunicazione interna viene ribadito come i dipendenti debbano attenersi ai principi del servizio pubblico anche fuori dai contesti aziendali. Un ulteriore punto rilevante riguarda l’assenza di tutela legale: la Rai ha precisato che non offrirà copertura qualora il ministro decidesse di intraprendere azioni giudiziarie. Una posizione che segna una netta distinzione rispetto alla protezione normalmente garantita per i contenuti trasmessi all’interno dei programmi ufficiali. Dal canto suo, Ranucci ha reagito pubblicamente rivendicando il valore della libertà di informazione, considerata un principio fondamentale e non negoziabile. Ha inoltre dichiarato di non temere un eventuale confronto in sede giudiziaria.
La vicenda riaccende il dibattito sul delicato equilibrio tra libertà di stampa e responsabilità giornalistica. Da un lato, emerge la necessità di tutelare il diritto all’informazione; dall’altro, si rafforza l’esigenza di garantire l’accuratezza delle notizie, soprattutto quando coinvolgono figure istituzionali. Il caso potrebbe avere ulteriori sviluppi sia sul piano mediatico che legale. (La redazione)
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