Talvolta si pensa di avere la verità su tutti gli argomenti, spesso ripentendola giornalmente e banalmente come un mantra. Ma purtroppo non è così, proprio come l’album di debutto dei TV Priest che, al contrario, abbraccia la bellezza terrificante dell’ignoto che permea ogni istante e aspetto della nostra vita (privata, politica e culturale).

Uppers è sicuramente un disco che prosegue quel percorso di rinascita del post-punk britannico, anche se con una visione differente e in qualche modo originale.

I TV Priest sono quattro amici che, dopo aver suonato insieme da ragazzi e dopo essersi persi di vista, improvvisamente asi ritrovano a mettere su questa band a fine 2019.

Un formazione non più formata da teenagers inesperti e pieni di sogni, ma da uomini che hanno vissuto il mondo reale fatto di lavoro e relazioni sociali. Un gruppo che nel novembre 2019 torna a suonare dal vivo come TV Priest nel quartiere londinese di Hackney Wick.

I TV Priest sono Charlie Drinkwater (voce), Alex Sprogis (chitarre), Nic Bueth (basso e tastiere) e Ed Kelland (batteria) e questo loro disco d’esordio, pubblicato il 5 febbraio 2021 da Sub Pop, è ascoltabile in streaming integrale su Bandcamp.

Uppers dei TV Priest è un album fortemente influenzato dalla kosmische musik e dalle sonorità di band come The Fall e Protomartyr. Buon ascolto. (La redazione)