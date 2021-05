A distanza di due anni dall’album di debutto, arriva Rare, Forever, secondo lavoro discografico sulla lunga distanza del producer e dj britannico Leon Vynehall.

Pubblicato da Ninja Tune il 30 aprile 2021, Rare, Forever è un disco di musica elettronica dance/sperimentale (house, techno, dubstep…) che segue Nothing is Still, esordio del compositore inglese datato 2018. (La redazione)