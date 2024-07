Passione podcast: agli italiani piace ascoltare storie in streaming

Le piattaforme di streaming musicale offrono agli utenti cataloghi sempre più ampi di proposte, che non includono più soltanto brani e album di artisti nazionali e internazionali, ma anche altre tipologie di contenuti, come audiolibri e, soprattutto, podcast. Questi ultimi rappresentano uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, con numeri in forte crescita e un continuo interesse da parte degli ascoltatori verso storie e approfondimenti su tematiche di vario genere. A tirare di più, stando almeno ai dati 2023 resi noti da Spotify Wrapped, sono crime e informazione, ma non solo: vediamo dunque quali sono i podcast più amati dal pubblico italiano nello scorso anno.

Spotify Wrapped: le preferenze degli italiani in una statistica annuale

Ogni anno Spotify, la piattaforma di streaming audio più utilizzata al mondo, pubblica i dati di ascolto relativi alle singole nazioni, evidenziando quali siano stati i trend più interessanti degli ultimi mesi. Numeri interessanti, però, non si riscontrano più soltanto per ciò che riguarda la musica in senso stretto, ma anche per altre tipologie di contenuti che stanno prendendo sempre più piede. Il mondo digitale, infatti, continua a evolversi rapidamente e oggi fa spazio a un'altra interessante novità, ossia i podcast, una sorta di programmi radio divisi in episodi e ascoltabili online.

Spotify Wrapped 2023 ha rivelato i podcast più ascoltati in Italia nell’anno passato, offrendo uno spaccato interessante delle preferenze degli ascoltatori nel nostro Paese. Il genere crime, per esempio, domina la classifica, ma non mancano i podcast dedicati all’informazione e all’intrattenimento, che mostrano gusti sempre molto vari.

Elisa True Crime

Al primo posto della classifica dei podcast più ascoltati in Italia, troviamo Elisa True Crime, il podcast di Elisa De Marco prodotto da One Podcast, in cui si raccontano storie di crimini reali con un taglio narrativo coinvolgente, che tiene gli ascoltatori con il fiato sospeso. Il successo di Elisa True Crime, così come di altri programmi simili, conferma la passione degli italiani per la cronaca nera e per le storie ricche di sorprese, come quelle di delitti irrisolti, rapimenti e così via.

The Essential

In seconda posizione c’è invece The Essential, un notiziario di Will Media condotto da Mia Ceran. Sulla scia di quello che può essere il taglio di un classico TG, il podcast offre una sintesi delle principali notizie del giorno, fornendo un servizio essenziale per chi vuole rimanere informato sugli eventi più importanti in modo rapido ed efficace, senza essere legato ad altri media come TV e radio.

Muschio Selvaggio

Al terzo posto si colloca poi Muschio Selvaggio, il talk show che fino a qualche mese fa, prima delle vicissitudini che hanno coinvolto gli ideatori, vedeva tra i conduttori Fedez. Al di là dei cambi al microfono, Muschio Selvaggio si è imposto al grande pubblico grazie alla presenza di ospiti prestigiosi alle prese con interviste e discussioni su temi di attualità e momenti di puro intrattenimento.

Indagini

Il crime ritorna anche al quarto posto della classifica, con Indagini, il format del Post curato da Stefano Nazzi, in cui si esplorano i più famosi casi di cronaca nera con un approccio investigativo, offrendo un’analisi approfondita e dettagliata degli eventi.

Podcast di Alessandro Barbero

Tra i podcast più seguiti non poteva mancare ovviamente quello dello storico Alessandro Barbero, diventato un vero e proprio personaggio mediatico sui social, con schiere di fan pronti a seguirlo non soltanto in streaming ma anche durante conferenze ed eventi. In controtendenza con chi ritiene che la storia non venga più considerata interessante dalla massa, il podcast di Barbero è oggi un punto di riferimento del panorama web, grazie anche alla capacità dello stesso studioso di creare narrazioni coinvolgenti e mai banali.

Ai cinque titoli che dominano la classifica si aggiungono poi Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps, Demoni Urbani di Francesco Migliaccio e lo streaming della trasmissione cult di Radio 24 La Zanzara, che confermano così il forte interesse per gli amanti del prodotto podcast proprio per l’informazione, l’approfondimento e l’attualità, temi che dunque hanno dimostrato di potersi ritagliare un’importante quota di mercato in ambito digitale. (Aaron Stack)