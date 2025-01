Musicletter.it celebra 20 anni di informazione musicale (e non solo)

Nel 2025, Musicletter.it celebra il suo ventesimo anniversario, un traguardo significativo per un sito che, nato come una semplice newsletter, è riuscito a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di musica e cultura in Italia. Fondato e diretto da Luca D’Ambrosio, il sito ha attraversato un lungo percorso, consolidando la sua presenza nel panorama dell’informazione musicale indipendente.

La nascita di Musicletter.it

La storia di Musicletter.it inizia nel febbraio del 2005, quando Luca D’Ambrosio decide di inviare una newsletter a pochi amici e conoscenti per condividere la sua passione per la musica. Quello che all’inizio sembrava essere un semplice progetto di comunicazione tra appassionati, presto si trasforma in qualcosa di più grande. A maggio dello stesso anno, viene registrato il dominio web, e nasce ufficialmente Musicletter.it.

Il nome “Musicletter” rappresenta la fusione tra le parole “musica” e “lettera”, ed è stato utilizzato per la prima volta sul web proprio dal fondatore. Questo termine, che nel tempo è diventato sinonimo di newsletter musicale, è stato un segno distintivo di una realtà che si è fatta strada in un panorama digitale in continua evoluzione.

L’indipendenza e la crescita del sito

Fin dai suoi primi passi, Musicletter.it si è distinto per la sua natura indipendente e senza scopo di lucro. Non è mai stato concepito come una vera e propria testata giornalistica, ma piuttosto come un luogo di incontro e approfondimento musicale dove poter condividere articoli, recensioni, interviste e notizie su artisti, concerti e molto altro.

Nel corso degli anni, il sito ha ampliato i suoi orizzonti, arricchendo i contenuti con temi che spaziano dalla politica alla cultura, dallo sport all’informazione generale, ma sempre mantenendo come fil rouge la musica e la sua capacità di influenzare e arricchire ogni aspetto della società. Grazie alla dedizione e alla passione di Luca D’Ambrosio e dei suoi collaboratori, Musicletter.it è diventato un’importante risorsa per chi cerca notizie e approfondimenti sulla scena musicale italiana e internazionale.

L’iniziativa della Targa Mei Musicletter

Un altro capitolo importante della storia di Musicletter.it è la collaborazione con il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). Nel corso degli anni, il sito ha promosso e sostenuto l’istituzione della Targa Mei Musicletter, un premio nazionale che riconosce l’impegno e la qualità del lavoro degli operatori dell’informazione musicale sul web. Questo premio ha contribuito a valorizzare la figura di chi si dedica con passione alla promozione della cultura musicale online.

Un sito che cresce grazie al supporto della comunità

Uno degli aspetti che rende Musicletter.it una realtà unica è la sua capacità di restare fedele alla propria indipendenza, pur riconoscendo l’importanza del supporto della comunità. Il sito si è sempre sostenuto autonomamente, grazie all’impegno di Luca D’Ambrosio, ma anche grazie al contributo dei collaboratori, dei lettori e degli appassionati che seguono Musicletter.it con interesse e passione.

Per continuare a supportare Musicletter.it, soprattutto in occasione del ventesimo anniversario, è possibile effettuare una donazione tramite PayPal. La donazione permetterà di continuare a mantenere qualità e indipendenza dei contenuti che da sempre caratterizzano il sito, affinché continui a essere una risorsa preziosa per tutti gli appassionati di musica.

Acquista il quaderno degli appunti per sostenere Musicletter.it

Al solito, un altro modo per sostenere Musicletter.it, è possibile acquistare il Quaderno degli appunti, un prodotto esclusivo del sito, tramite Amazon. Questo quaderno rappresenta un altro modo per sostenere le attività di informazione musicale e culturale del sito.

20 anni di passione e impegno

Musicletter.it rappresenta oggi una realtà consolidata nel panorama dell’informazione musicale italiana. Il sito ha saputo resistere alla prova del tempo, mantenendo la sua indipendenza e la sua qualità editoriale, grazie all’impegno di Luca D’Ambrosio e al sostegno della sua comunità di lettori e collaboratori. In questi venti anni, insomma, Musicletter.it ha contribuito in modo significativo e indipendente alla diffusione della cultura musicale e non solo. E se siamo ancora qui, il merito è anche vostro. Grazie per questi primi 20 anni insieme! (La redazione)