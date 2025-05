Chi sono le icone artistiche più famose che hanno ispirato film e giochi?

Dai musicisti agli attori, l’arte è stata sempre di grande ispirazione per la categoria ludica, che si tratti di videogiochi, simulatori, slot , concerti live, documentari, serie tv e film, perché rappresentano espressioni artistiche che combaciano perfettamente tra loro e raccontano diverse storie da una visione multiprospettica.

Dal grande Elvis al mitico Rocky Balboa, sono infinite le icone che hanno conquistato il panorama ludico e cinematografico, diventando delle stelle riconosciute nella cultura pop a livello mondiale.

Giochi a tema musicale: il rock non muore mai

Esistono anche diversi artisti che sono riusciti a mettere insieme musica, cinema e videogiochi, come nel caso di Michael Jackson, Elvis, Daft Punk, The Blues Brothers, Lady Gaga, Michael Jordan, ma anche Eminem, Ice Cube e tanti altri.

Questi artisti elencati, a parte Jordan che è partito dalla pallacanestro, sono tutti musicisti che hanno avuto un forte impatto sulla totalità della cultura Pop, per esempio, i Daft Punk hanno costruito le musiche per videogiochi e film, dopo aver rivoluzionato la musica elettronica tra gli anni ‘90 e il nuovo millennio; Michael Jackson è stato uno dei primi cantanti ad avere il suo videogioco cabinato Arcade personalizzato, che riprendeva la trama del suo film; The Blues Brothers con la loro storia sopra le righe, hanno collezionato un catalogo infinito di fumetti, videogiochi, dischi e un solo film, che è entrato nella storia con diversi record.

Per tutti questi artisti non mancano le categorie ludiche all’interno dei casinò online, con una grafica espressamente ispirata allo storytelling originale di canzoni, film e altre opere.

Cinema ludico: Rocky, Rambo e Terminator

Abbiamo citato queste icone interpretate da Stallone e Schwarzenegger per soffiare fuoco sul cinema vintage dagli anni ‘70 agli anni ‘90, ma è matematico che in questa categoria si apre a un mondo sconfinato, che arriva anche alle icone dei videogame che hanno ispirato film, come il caso di Super Mario, Batman, Tomb Raider, Resident Evil e Assassin’s Creed.

Oltre ai grandi classici come Terminator, Rocky, Rambo, Jurassic Park, Ghostbusters, tutti degni di colonne sonore mozzafiato, ci sono anche i film più recenti come Matrix, per non parlare della saga di Star Wars, vera icona della cultura pop mondiale.

Particolarmente apprezzata dal pubblico, è la categoria di film storici, epici e fantasy, che si intrecciano nelle grafiche dei videogiochi e delle slot machine a tema, in una carrellata di icone che vanno dall’Antica Roma fino a Harry Potter. In questa tipologia di giochi le musiche sono spesso messe in secondo piano, tuttavia, rappresentano una categoria che riesce a legare più elementi scientifico – artistici, insieme all’archeologia e alla storia.

Lo sport come icona ultra ludica

Abbiamo nominato prima Michael Jordan, un artista in tutti i sensi, capace di giocare anche contro gli alieni nel film Space Jam e riuscire a salvare la Terra, oltre che il talento dei migliori cestisti al mondo, così come diventare il miglior cestista NBA per acclamazione e totalizzare la migliore media punti di tutti i tempi.

Un’altra icona molto apprezzata per videogiochi, film, documentari, serie tv e persino per diverse canzoni, è Diego Armando Maradona. Su di lui c’è tutto: giochi, slot, maglie, cimeli più curiosi. A Napoli nei Quartieri Spagnoli c’è il Murales di Maradona, il museo a cielo aperto ai suoi piedi e il museo vero e proprio a pochi passi da largo Maradona.

Manu Chao e Mano Negra hanno dedicato almeno un paio di brani famosissimi al Pibe de Oro: La vida es una tombola e Santa Maradona sono colonne sonore di diversi film e giochi online.

Non possono mancare altri grandi talenti dello sport tra le icone ludiche, come LeBron, Cristiano Ronaldo, Messi, Roberto Carlos, Roberto Baggio, Pelé, ma anche le squadre più forti di tutti i tempi. Intanto, oggi tra i calciatori va sempre più di moda fare rap: vedi Rafael Leao del Milan.