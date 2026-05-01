Il Concertone del Primo Maggio sembra sempre più una succursale di Sanremo: spettacolo curato e piacevole, ma lontano dalla sua essenza

Sono diversi anni ormai che il Concertone del Primo Maggio a Roma sta cambiando pelle. Da un lato mantiene una facciata gradevole e ordinata; dall’altro, però, sembra perdere progressivamente il contatto con la sua funzione originaria. L’evento appare sempre più come una versione parallela del Festival di Sanremo, una sorta di sua succursale (o viceversa, se si preferisce). In questo contesto, lo spazio mediatico e d’intrattenimento finisce per prevalere sulla sostanza legata ai temi del lavoro. Ciononostante, il pubblico continua a seguirlo, più per abitudine che per reale interesse. E la sensazione che si avverte è che qualcosa non torni.

Un palco sempre più simile a Sanremo

Si diceva: negli ultimi anni, il Concertone sembra essersi trasformato in una sorta di filiale del Festival di Sanremo. Questa è la nostra impressione da nostalgici appassionati di musica e diritti. Infatti, si riconoscono dinamiche simili con una forte presenza di artisti già noti e visibili anche in altri contesti. Lo spettacolo risulta curato, accessibile e anche gradevole. Tuttavia, appare meno incisivo sul piano dei contenuti. Tutto sembra costruito più per la visibilità mediatica che per veicolare messaggi di protesta o riflessione. Nel frattempo, però, il tema del lavoro resta sullo sfondo. Per questo motivo, l’evento rischia di trasformarsi in una vetrina elegante ma prevedibile. In altre parole, più che uno spazio di riflessione autentica, appare come un contenitore orientato soprattutto all’intrattenimento.

Tra rappresentazione e realtà del lavoro

Il Primo Maggio nasce come giornata di lotta e rivendicazione. Eppure, il Concertone appare spesso distante da questo spirito. Infatti, nonostante la buona fede dei protagonisti, ciò che viene espresso sul palco tende a diventare autorappresentazione. Invece di raccontare in modo efficace e diretto le difficoltà del mondo del lavoro, prevale una narrazione filtrata e attenuata. D’altronde, i tempi sono quelli che sono. Il risultato è una comunicazione che fatica a incidere davvero, con messaggi che si indeboliscono e si disperdono in un clima di conformismo diffuso.

Il nodo degli artisti e dell’omologazione

Un altro punto critico riguarda la scelta degli artisti, che sembra ricalcare quella sanremese. Senza dubbio, la presenza dei soliti nomi favorisce il grande pubblico. Questa impostazione, però, finisce per ridurre lo spazio non solo alle realtà indipendenti, ma anche a una visione più ampia della musica contemporanea. Questa impostazione crea un clima di omologazione sociale, culturale e politica. Uno scenario in cui le differenze si attenuano e le proposte tendono a uniformarsi. Sarebbe quindi utile invertire la rotta, dando più spazio a chi porta contenuti nuovi e meno prevedibili. In questo modo, il Concertone potrebbe recuperare almeno in parte la propria identità originaria.

Il coraggio di ritrovare la realtà

Guardando al passato, emergono momenti più diretti e meno filtrati. Uno su tutti: quello dei Gang nel 1991. Allora il palco, pur tra contraddizioni evidenti, era davvero uno spazio di espressione popolare autentica e non solo mediatica. Oggi, invece, prevale la sensazione di una narrazione più controllata che rischia di indebolire la forza della protesta e della critica. Ciononostante, va riconosciuto il lavoro di chi negli anni ha contribuito a far rinascere e consolidare la manifestazione, trasformandola in una macchina organizzativa solida, capace anche di generare indotto e opportunità professionali. Tuttavia, questo non basta. Non restituisce infatti lo spirito popolare e critico che dovrebbe restare centrale: il lavoro nelle sue contraddizioni e la protesta nella sua funzione più autentica. Per questo motivo, recuperare il coraggio di raccontare la realtà senza filtri sarebbe fondamentale. Solo così il Concertone romano del Primo Maggio potrebbe ritrovare il suo significato più profondo e autentico. Tornerebbe a essere uno spazio vivo, eterogeneo, necessario e davvero rappresentativo di tutti i lavoratori, di ieri, di oggi e domani. In fondo, è questo il nostro augurio: buon Primo Maggio. (La redazione)