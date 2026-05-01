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Dieci canzoni sul lavoro. La playlist “Buon Primo Maggio”

"Buon Primo Maggio" è la nosytraplaylist di 10 canzoni dedicate al lavoro, con brani diversi per genere, stile e provenienza. Una selezione pensata per la Festa dei lavoratori che unisce varietà musicale e un unico tema centrale, offrendo un ascolto attuale e coerente.

Pubblicato da
REDAZIONE
1 Maggio 2026

Buon Primo Maggio è la nostra playlist composta da 10 canzoni dedicate al tema del lavoro, pensata per accompagnare la Festa dei lavoratori con uno sguardo attuale. Inoltre, la raccolta nasce con l’auspicio che la condizione lavorativa possa migliorare, soprattutto oggi, in un contesto che rende il tema ancora più rilevante.

Una selezione varia per genere e provenienza

La playlist riunisce brani molto diversi tra loro, sia per stile che per origine. Infatti, include canzoni appartenenti a generi differenti, così da offrire un ascolto dinamico e mai monotono. Allo stesso tempo, questa varietà consente di cogliere sfumature molteplici del tema trattato.

Il lavoro come filo conduttore

Nonostante le differenze dei generi musicali, tutte le tracce condividono un unico tema centrale: il lavoro. Di conseguenza, ogni brano contribuisce a costruire un racconto articolato, che riflette esperienze, prospettive e sensibilità diverse legate alla dimensione lavorativa.

La playlist del primo maggio

Da ogni brano della playlist abbiamo estrapolato un verso.

Factory. Bruce Springsteen
Di primo mattino fischia la sirena della fabbrica. L’uomo si alza dal letto e si veste. L’uomo prende il suo pranzo, esce immerso nella luce del mattino. È la vita, la vita di chi lavora, nient’altro che la vita di chi lavora.

Factory. Bruce Springsteen

O cara moglie. Ivan Della Mea
Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del caposezione, mi è arrivata la liquidazion, m’han licenziato senza pietà.

O cara moglie. Ivan Della Mea

God damn job. The Replacements
Ho bisogno di un dannato lavoro. Ho bisogno di un dannato lavoro. Ho davvero bisogno di un dannato lavoro. Ho bisogno di un dannato lavoro.

God damn job. The Replacements

U chiamunu travagghiu. Cesare Basile
Lo chiamano lavoro e tutto ciò che distribuisce se lo riprende con insistenza, da una notte all’altra.

U chiamunu travagghiu. Cesare Basile

Maggie’s Farm. Bob Dylan
Non lavorerò più alla fattoria di Maggie. No, non lavorerò più alla fattoria di Maggie. Be’, mi sveglio la mattina, incrocio le braccia e prego che piova.

Maggie’s Farm. Bob Dylan

Agapito Malteni il ferroviere. Rino Gaetano
La gente che abbandona spesso il suo paesello, lasciando la sua falce in cambio di un martello. È gente che ricorda nel suo cuore errante il misero guadagno di un bracciante.

Agapito Malteni il ferroviere. Rino Gaetano

Career Opportunities. The Clash 
Mi hanno proposto l’ufficio e offerto un posto in negozio. Dicevano che avrei fatto meglio ad accettare quello che avevano.

Career Opportunities. The Clash 

Il lavoro per il pane. Gang
Il popolo mio è qui, dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane.

Il lavoro per il pane. Gang

Canto delle lavandaie del Vomero. Roberto Murolo
Tu m’hai promesso quattro fazzoletti (di terra). Sono venuta se me li vuoi dare. Se non quattro dammene due. Quello che hai al collo non è roba tua.

Canto delle lavandaie del Vomero. Roberto Murolo

Working in the Coal Mine. Lee Dorsey
Le cinque del mattino. Sono già pronto e vado. Signore, sono così stanco. Quanto può durare?

Working in the Coal Mine. Lee Dorsey

Conclusione

Buon Primo Maggio si presenta come una raccolta coerente e accessibile, che unisce diversità musicale e unità tematica. In definitiva, è un modo semplice ma efficace per celebrare la Festa dei lavoratori attraverso dieci prospettive sonore sul lavoro. (La redazione)

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1 Maggio 2026

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