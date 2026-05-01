Festa dei lavoratori: storia, significato e origini del 1° maggio

LLa Festa dei lavoratori, celebrata il 1° maggio, è una ricorrenza diffusa in molti Paesi. Nasce dalle lotte sindacali per i diritti dei lavoratori. In particolare, riguarda la richiesta di una giornata lavorativa più equa. Oggi, inoltre, rappresenta un momento di memoria e partecipazione collettiva.

Le origini negli Stati Uniti e i fatti di Chicago

L’origine della festa è legata agli Stati Uniti e alla richiesta delle otto ore lavorative. Già nel 1884, infatti, le organizzazioni sindacali avevano fissato una scadenza precisa. Il 1° maggio 1886 doveva diventare il limite per l’orario di lavoro senza riduzioni salariali.

Di conseguenza, allo scadere della data, migliaia di operai scesero in piazza. In particolare, a Chicago parteciparono circa 80.000 lavoratori. Tuttavia, nei giorni successivi, la situazione degenerò rapidamente.

Il 3 maggio, infatti, la polizia intervenne davanti alla fabbrica McCormick causando vittime tra gli operai. Il giorno dopo, inoltre, durante un comizio sindacale, esplose una bomba tra le forze dell’ordine. A quel punto, il panico portò a ulteriori scontri e a numerosi morti e feriti.

Successivamente, furono arrestati diversi anarchici, in gran parte immigrati tedeschi. Alcuni di loro furono condannati a morte dopo un processo rapido. Tuttavia, negli anni seguenti, quel processo fu riconosciuto come ingiusto. Per questo motivo, le vittime sono ricordate come i martiri di Chicago.

La nascita della festa internazionale

Nel 1889, durante il Congresso internazionale di Parigi, venne istituita la Seconda internazionale socialista. In quell’occasione, quindi, fu scelta la data del 1° maggio come Festa internazionale dei lavoratori.

Il primo grande appuntamento si svolse nel 1890 con manifestazioni in diversi Paesi. Inoltre, il significato della giornata si consolidò attorno a una richiesta chiara. Si trattava della divisione del tempo in otto ore di lavoro, otto di riposo e otto di svago.

Di conseguenza, il 1° maggio divenne un simbolo condiviso. Infatti, rappresentava un nuovo equilibrio tra vita lavorativa e personale. Nel tempo, quindi, la ricorrenza si diffuse sempre di più.

La Festa dei lavoratori in Italia

In Italia, le prime manifestazioni si svolsero già nel 1890. Successivamente, la celebrazione continuò negli anni seguenti. Un passaggio importante arrivò nel 1923. In quell’anno, infatti, la giornata lavorativa di otto ore fu resa legge con un regio decreto.

Durante il periodo fascista, tuttavia, la festività venne modificata. Fu anticipata al 21 aprile con la denominazione Natale di Roma – Festa del lavoro. Nonostante ciò, si verificarono anche manifestazioni clandestine.

Dopo la fine della guerra, invece, il 1° maggio fu ripristinato come giornata festiva. Oggi, inoltre, si tengono eventi pubblici in tutta Italia. In particolare, a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, si svolge un grande concerto. Questo evento, organizzato dai sindacati, viene trasmesso in diretta televisiva.

Conclusione

La Festa dei lavoratori del 1° maggio conserva ancora oggi un forte valore simbolico. Infatti, ricorda le lotte che hanno portato a importanti conquiste. Allo stesso tempo, però, invita a riflettere sulle condizioni del lavoro attuale. Per questo motivo, la ricorrenza resta centrale nel panorama sociale e civile. (La redazione)