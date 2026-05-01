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Sinner-Fils: highlights Atp Madrid. VIDEO Sky Sport
Highlights Sinner-Fils, semifinale Masters 1000 Madrid (VIDEO) Tennis Magazine Italia
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Sinner è un treno! Fils distrutto in due set, quarta finale consecutiva eurosport.it
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Sinner irreale a Madrid! Il punto fa impazzire il pubblico (e Cahill). VIDEO Sky Sport
Diretta Sinner Fils | Madrid Open 2026 streaming video tv: per prendersi un'altra finale! (oggi 1 maggio) IlSussidiario.net
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Fils realizza di dover giocare contro Sinner e...: scoppia la risata nervosa La Gazzetta dello Sport
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Sinner, il pazzesco rovescio con Jodar ricorda quello più famoso con Alcaraz... VIDEO Sky Sport
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