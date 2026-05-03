Concerti e Festival in Italia nel 2026: cerca il tuo evento dal vivo

Concerti e festival in programma
- Stefan Hrusca at Auditorium S. Chiara (03 May 26) live domenica 3 maggio 2026 – Auditorium S. Chiara, Rome, Italy
- Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy
- John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy
- Michele Zarrillo at Teatro delle Muse (12 May 26) live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona
- Invincible Festival 2026 live giovedì 14 maggio 2026 – Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy
- KRS-One at Hacienda (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy
- Tiromancino at Teatro Metropolitan (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy
- Tiromancino at Teatro Golden (16 May 26) live sabato 16 maggio 2026 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy
- Michele Zarrillo at Teatro Massimo - Sala 1 (17 May 26) live domenica 17 maggio 2026 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy
- Pacifica at Hacienda (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy
- Tiromancino at Teatro Morlacchi (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug
- Tiromancino at Teatro Cartiere Carrara (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore
- Michele Zarrillo at Teatro Nuovo (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Nuovo, Via G. Fanelli, 25, 74015, Martina Franca, Ital
- Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 24 maggio 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L
- miya[z]aki at Teatro Ghione (29 May 26) with Ghibli live venerdì 29 maggio 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy
Concerti della settimana
- Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy
- John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy
Concerti di maggio 2026
- Stefan Hrusca at Auditorium S. Chiara (03 May 26) live domenica 3 maggio 2026 – Auditorium S. Chiara, Rome, Italy
- Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy
- John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy
- Michele Zarrillo at Teatro delle Muse (12 May 26) live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona
- Invincible Festival 2026 live giovedì 14 maggio 2026 – Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy
- KRS-One at Hacienda (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy
- Tiromancino at Teatro Metropolitan (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy
- Tiromancino at Teatro Golden (16 May 26) live sabato 16 maggio 2026 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy
- Michele Zarrillo at Teatro Massimo - Sala 1 (17 May 26) live domenica 17 maggio 2026 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy
- Pacifica at Hacienda (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy
- Tiromancino at Teatro Morlacchi (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug
- Tiromancino at Teatro Cartiere Carrara (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore
- Michele Zarrillo at Teatro Nuovo (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Nuovo, Via G. Fanelli, 25, 74015, Martina Franca, Ital
- Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 24 maggio 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L
- miya[z]aki at Teatro Ghione (29 May 26) with Ghibli live venerdì 29 maggio 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy
- Yousuke Yukimatsu, Nu Genea Live Band, okgiorgio, PARISI, Yin Y live venerdì 29 maggio 2026 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy
- Yousuke Yukimatsu, Altea, BEN STERLING, Dov'è Liana, Gaia Banf live sabato 30 maggio 2026 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy
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Concerti in Italia e nel mondo
-
Subset 360°
D! Club – Lausanne
08 May 2026
-
Subset 360°
MÄX – Zurich
09 May 2026
-
Nuits Sonores
La Sucrière – Lyon
13 May 2026
-
Pharma Partnering EU Summit 2026
Basel Marriott Hotel – Basel
20 May 2026
-
Sea Star Festival
Stella Maris – Umag
28 May 2026
-
Pulsar Festival
Gut Wolfgangshof – Zirndorf
29 May 2026
-
Slam Dunk Europe - Switzerland
Dynamo, Zurich – Zurich
31 May 2026
-
Slam Dunk Europe - Italy
Magnolia, Milan – Segrate
01 Jun 2026
-
Rock im Park
Zeppelinfeld – Nuremberg
05 Jun 2026
-
Biomaterials and Regenerative Medicine
Golden Tulip Rome Piram Hotel, Rome, Italy – Roma
15 Jun 2026
Introduzione
La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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