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Rassegna stampa di martedì 5 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
5 Maggio 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

Giornali sportivi

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Si può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Per Perla Peragallo è stato così
    di Marco De Marinis
    Si può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Si può trovare insopportabile lo stare in scena, il recitare e riuscire a reinventare la presenza scenica e la recitazione? La risposta, se guardiamo al secolo abbondante che abbiamo alle spalle, non può che essere positiva. Sì, è possibile. Anzi, a ben guardare, è necessario. Dall’epoca […] L'articolo Si può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Per Perla Peragallo è stato così proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dalla Cina arriva la profezia: nel 2030 resteranno solo cinque costruttori di auto
    di Carblogger
    di Carblogger Non so se in Cina sia mai uscito Highlander, film che giusto 40 anni fa (era il 1986) mi ha lasciato qualche emozione e la citazione eterna: “Ne resterà solo uno”. Per He Xiaopeng, co-fondatore e amministratore delegato di Xpeng che ho incontrato nel novembre scorso a Guangzhou nel suo quartier generale, entro […] L'articolo Dalla Cina arriva la profezia: nel 2030 resteranno solo cinque costruttori di auto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Brigata ebraica, qualche motivo di perplessità in più
    di Francescomaria Tedesco
    Ci sono delle ragioni comprensibili di disappunto se non di aperto scontro per la presenza dei simboli della Brigata ebraica alla manifestazione del 25 aprile. Come ha infatti riconosciuto (tra i tanti) la storica Anna Foa, un conto è portare in piazza lo stemma della Brigata, un altro è accompagnarlo con le bandiere di Israele. […] L'articolo Brigata ebraica, qualche motivo di perplessità in più proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Errore nostro! Escludere Russia e Israele dai premi della Biennale non è censura
    di Daniele Luttazzi
    Chi non fa, non falla, dice il proverbio. Anche nei giornali sono frequenti gli errori, ma basta correggersi e amici come prima. CORREZIONE. Venerdì scorso abbiamo definito “censura” la decisione della giuria della Biennale di Venezia di escludere dai premi Russia e Israele poiché i loro governi sono sotto processo davanti alla Corte penale internazionale […] L'articolo Errore nostro! Escludere Russia e Israele dai premi della Biennale non è censura proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenziale
    di Redazione Esteri
    Un uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stato colpito dal Secret Service. È accaduto nel pomeriggio americano: ad annunciarlo sono state le forze dell’ordine sui social. Intanto è stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i giornalisti presenti alla Casa […] L'articolo Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenziale proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Madia lascia il Pd in attesa della nuova Margherita
    di Giulia Filpi
    Marianna Madia ha lasciato il partito e il gruppo del Pd alla Camera e si è iscritta, come indipendente, al gruppo di Italia Viva. Una decisione non tanto contro Elly […] The post Madia lascia il Pd in attesa della nuova Margherita first appeared on il manifesto.
  • Cittadinanza negata per «antagonismo». Ma il Tar ribalta tutto
    di giansandro merli
    Gli hanno negato la cittadinanza perché «contiguo alla sinistra antagonista veronese». Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare […] The post Cittadinanza negata per «antagonismo». Ma il Tar ribalta tutto first appeared on il manifesto.
  • Biennale, spazio a ogni disputa, non alla censura
    di Guido Caldiron
    «Credo nella diplomazia e credo fermamente che la violenza generi solo altra violenza. Finora, non ho mai visto le sanzioni fermare le guerre. La Biennale di Venezia dovrebbe essere libera […] The post Biennale, spazio a ogni disputa, non alla censura first appeared on il manifesto.
  • Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari
    di Michele Gambirasi
    Multe, tempi ridotti e sgomberi più facili. È questa la prima gamba del «Piano casa», presentato giovedì da Giorgia Meloni in conferenza stampa e del cui pacchetto fa parte anche […] The post Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari first appeared on il manifesto.
  • Ahmed Douma, prigioniero seriale
    di Giulia Filpi
    Scrivere questo articolo è diverso rispetto a tutto quello che ho scritto prima. Descrivere il compagno di cella con cui ho condiviso un anno e otto mesi della mia vita […] The post Ahmed Douma, prigioniero seriale first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 5 Maggio 2026

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5 Maggio 2026

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