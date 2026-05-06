David di Donatello 71ª edizione: segui la diretta TV e streaming oggi, mercoledì 6 maggio, su Rai Uno

Diretta TV e streaming su Rai 1, stasera mercoledì 6 maggio, per la 71ª edizione dei David di Donatello. In particolare, l’evento celebra il meglio del cinema italiano. Conducono Flavio Insinna e Bianca Balti. Inoltre, la serata è ricca di emozioni, premi e grandi protagonisti. Infine, include film di successo e nuove promesse del panorama cinematografico nazionale.

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Diretta TV e streaming su Rai 1, stasera mercoledì 6 maggio, per la 71ª edizione dei David di Donatello, l’evento che celebra il meglio del cinema italiano. Conducono Flavio Insinna e Bianca Balti in una serata ricca di emozioni, premi e grandi protagonisti, tra film di successo e nuove promesse del panorama cinematografico nazionale.

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Annuncio delle nomination

Le nomination per la 71ª edizione dei Premi David di Donatello sono state annunciate il 1° aprile 2026. Inoltre, hanno evidenziato una competizione concentrata su pochi titoli di rilievo. Il film Le città di pianura di Francesco Sossai risulta il lavoro con più nomination. Infatti, ottiene candidature nelle principali categorie, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Inoltre, raccoglie numerosi riconoscimenti tecnici e artistici. La selezione completa dei candidati offre, quindi, uno spaccato delle eccellenze cinematografiche italiane e internazionali.

Cinquina miglior film e principali registi

Tra i film in concorso per il miglior film figurano: Cinque secondi, Fuori, La grazia, Le assaggiatrici e Le città di pianura. Inoltre, questi titoli raccolgono la maggior parte delle candidature principali.

Per la miglior regia, i candidati sono Mario Martone per Fuori, Gabriele Mainetti per La città proibita, Paolo Sorrentino per La grazia, Silvio Soldini per Le assaggiatrici e Francesco Sossai per Le città di pianura. Dunque, la competizione resta molto aperta.

Il miglior esordio alla regia include Ludovica Rampoldi con Breve storia d’amore e Margherita Spampinato con Gioia mia. Inoltre, segnala la presenza di giovani autori nel cinema italiano.

Attori, attrici e sceneggiature

Per il miglior attore protagonista spiccano Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria, Toni Servillo, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano. In particolare, le interpretazioni sono molto varie.

Per la miglior attrice protagonista troviamo Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino, Aurora Quattrocchi, Anna Ferzetti e Tecla Insolia.

Le sceneggiature originali e non originali includono Paolo Virzì, Francesco Sossai e Mario Martone. Quindi, la qualità narrativa resta uno dei punti forti di questa edizione.

Premi internazionali e categorie tecniche

La cinquina dei film internazionali comprende Io sono ancora qui, La voce di Hind Rajab, The Brutalist, Un semplice incidente e Una battaglia dopo l’altra. Inoltre, rappresenta una selezione di grande livello.

Sul piano tecnico, Le città di pianura si distingue per fotografia, montaggio e colonna sonora. Allo stesso modo, Duse e Le assaggiatrici ottengono candidature in scenografia, costumi, trucco e acconciature.

Una selezione densa di talenti

La 71ª edizione dei David di Donatello riflette un panorama cinematografico italiano e internazionale molto competitivo. Infatti, pochi titoli dominano le principali categorie. Tuttavia, la concorrenza resta alta tra film, attori e tecnici di grande livello. In conclusione, emerge un quadro ricco della produzione cinematografica contemporanea. (La redazione)

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