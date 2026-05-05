Il disco in evidenza: Your Day Will Come, 2026, Chanel Beads

Prima di tutto va chiarito che questo secondo album di Chanel Beads, progetto sperimentale del musicista statunitense Shane Lavers, ha lo stesso titolo dell’acclamato disco di debutto del 2024, Your Day Will Come. È però importante precisare che si tratta di un lavoro completamente inedito: non una seconda parte, né una rielaborazione o un rifacimento. Nulla di tutto questo. Parliamo invece di un album nuovo di zecca, in uscita il 26 giugno 2026 per l’etichetta Jagjaguwar.

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Un secondo album che rinnova identità e suono

Il nuovo Your Day Will Come rappresenta un passaggio importante per Chanel Beads. Sebbene il titolo coincida con quello del debutto, il disco è un corpo di lavoro completamente inedito, privo di legami diretti con il precedente. Tuttavia, questa scelta riflette una tensione tematica centrale, sospesa tra certezza e dubbio, che attraversa l’intero progetto. Dal punto di vista sonoro, il lavoro segna un’evoluzione evidente, grazie all’introduzione di nuove parti e collaborazioni. Inoltre, il processo creativo si sviluppa nello studio di Brooklyn di Shane Levers, dove l’approccio diretto alla registrazione privilegia l’immediatezza. Di conseguenza, ogni traccia nasce da una take spontanea, registrata con gli strumenti disponibili in quel momento. Nel disco collaborano con Levers i musicisti Zachary Paul, Maya McGrory, Tchad Cousins, Mari Maurice, Anastasia Coope, Bella Litsa e Isaac Eiger.

Temi e scrittura: tra memoria, perdita e contraddizioni

I testi del disco si distinguono per una struttura frammentata e interrogativa. Infatti, Levers sviluppa una narrazione aperta, in cui le domande restano spesso senza risposta. Al centro si colloca la coesistenza tra nichilismo e amore, due forze apparentemente opposte che convivono senza annullarsi. Inoltre, l’album utilizza una logica onirica per esplorare: la liminalità, intesa come stato intermedio; una memoria instabile e fragile; il peso delle perdite e delle abitudini ricorrenti. Questa dimensione emotiva si traduce in una sublimazione intensa, dove l’atto creativo diventa un modo per trasformare esperienze personali in qualcosa di più ampio e condivisibile.

Dai primi successi online ai palchi più grandi

Già nel 2022, mentre viveva a New York, Shane Levers aveva iniziato a ottenere attenzione online grazie a brani come Ef e True Altruism. Queste tracce si distinguevano per voci androgine, un’estetica sonora straniante, una forte componente intima. Successivamente, il progetto Chanel Beads è cresciuto rapidamente. Dalle esibizioni in contesti informali, come case private e tunnel ferroviari abbandonati, è arrivato fino ad aprire le date del recente tour di Lorde. Questo percorso evidenzia una traiettoria artistica in continua trasformazione.

Tracklist e singoli anticipati

Il nuovo album Your Day Will Come include 14 tracce:

Drums Only Song for the Messenger The Coward Forgets His Nightmare Profane Break JBL in the Fireplace Tyler Richard Outside Your Life Dust in the Wind Silver Cup Opening in the Gate Spirit Showing Drunk Stupid in the Structure Boss Beaten With Sticks

Tra i brani già pubblicati figurano Song for the Messenger e The Coward Forgets His Nightmare

Un progetto in trasformazione continua

Con Your Day Will Come, Chanel Beads consolida una direzione artistica personale e difficilmente classificabile. Lontano dalle etichette tradizionali, il progetto guidato da Shane Levers prosegue nella costruzione di un linguaggio sonoro riconoscibile, capace di unire sperimentazione e introspezione. Il secondo album conferma quindi una crescita coerente, mantenendo intatta la tensione emotiva che caratterizza l’identità del progetto. (La redazione)

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