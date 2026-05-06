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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi mercoledì 6 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
6 Maggio 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

mercoledì 6 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 6 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 6 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Trump attacca Leone XIV, Tajani: “Parole né condivisibili né utili”. Salvini: “Il Papa non si discute”. Schlein: “Tycoon bullo prepotente”
    di Redazione Esteri
    I nuovi attacchi di Donald Trump a Papa Leone XIV costringono la politica a una nuova presa di posizione in difesa del Pontefice. Nel governo si registra, al momento, il silenzio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mentre i due vicepresidenti hanno deciso di esporsi condannando le esternazioni del presidente americano. “Gli attacchi nei confronti […] L'articolo Trump attacca Leone XIV, Tajani: “Parole né condivisibili né utili”. Salvini: “Il Papa non si discute”. Schlein: “Tycoon bullo prepotente” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Stupide”, “teste di ca**o”: l’allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni. Nel 2023 lanciò una petizione a sostegno di Maccarani
    di Redazione Sport
    Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica: Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea, è stata sospesa per due anni. È il verdetto del tribunale della Federazione ginnastica d’Italia dopo il […] L'articolo “Stupide”, “teste di ca**o”: l’allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni. Nel 2023 lanciò una petizione a sostegno di Maccarani proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Strage di Corinaldo, la Cassazione conferma le assoluzioni per omicidio colposo e disastro
    di Redazione Giustizia
    La IV sezione della Cassazione ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario sulla strage di Corinaldo, avvenuta nella notte dell’8 dicembre 2018 nella discoteca “Lanterna Azzurra Clubbing”, dove persero la vita sei persone, tra cui cinque minorenni e una donna di 39 anni a causa del panico provocato dallo spray al peperoncino spruzzato […] L'articolo Strage di Corinaldo, la Cassazione conferma le assoluzioni per omicidio colposo e disastro proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Infermiere accoltellato fuori dal Cardarelli durante una rapina. Il prefetto di Napoli: “Offesa a tutti i lavoratori e le lavoratrici”
    di Redazione Cronaca
    Un infermiere è stato accoltellato questa mattina nei pressi del parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Cardarelli, a Napoli, nel corso di quella che secondo le prime ipotesi sarebbe stata una tentata rapina. L’uomo, dipendente della struttura sanitaria, sarebbe stato aggredito da due persone dopo essersi rifiutato di consegnare il portafogli. L’episodio è avvenuto intorno […] L'articolo Infermiere accoltellato fuori dal Cardarelli durante una rapina. Il prefetto di Napoli: “Offesa a tutti i lavoratori e le lavoratrici” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan: “Gravi e ingiuste”
    di Vincenzo Iurillo
    Le parole del procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso sulle “troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale”, provocano come effetto immediato le dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo, anticipate poche ore fa da ilfattoquotidiano.it. “Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano […] L'articolo Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan: “Gravi e ingiuste” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Santa Marta e il vuoto italiano: tra retorica climatica e scelte fossili
    di Daniele Nalbone
    La prima Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili, ospitata a Santa Marta su iniziativa di Colombia e Paesi Bassi, ha riunito cinquantasei Paesi. Un formato inedito, nato anche dalla […] The post Santa Marta e il vuoto italiano: tra retorica climatica e scelte fossili first appeared on il manifesto.
  • Madia lascia il Pd in attesa della nuova Margherita
    di Giulia Filpi
    Marianna Madia ha lasciato il partito e il gruppo del Pd alla Camera e si è iscritta, come indipendente, al gruppo di Italia Viva. Una decisione non tanto contro Elly […] The post Madia lascia il Pd in attesa della nuova Margherita first appeared on il manifesto.
  • Cittadinanza negata per «antagonismo». Ma il Tar ribalta tutto
    di giansandro merli
    Gli hanno negato la cittadinanza perché «contiguo alla sinistra antagonista veronese». Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare […] The post Cittadinanza negata per «antagonismo». Ma il Tar ribalta tutto first appeared on il manifesto.
  • Biennale, spazio a ogni disputa, non alla censura
    di Guido Caldiron
    «Credo nella diplomazia e credo fermamente che la violenza generi solo altra violenza. Finora, non ho mai visto le sanzioni fermare le guerre. La Biennale di Venezia dovrebbe essere libera […] The post Biennale, spazio a ogni disputa, non alla censura first appeared on il manifesto.
  • Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari
    di Michele Gambirasi
    Multe, tempi ridotti e sgomberi più facili. È questa la prima gamba del «Piano casa», presentato giovedì da Giorgia Meloni in conferenza stampa e del cui pacchetto fa parte anche […] The post Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 6 Maggio 2026

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