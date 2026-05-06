mercoledì 6 maggio 2026

Concerti e festival in programma Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy Michele Zarrillo at Teatro delle Muse (12 May 26) live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona

live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona Invincible Festival 2026 live giovedì 14 maggio 2026 – Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy

live giovedì 14 maggio 2026 – Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy KRS-One at Hacienda (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live venerdì 15 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy Tiromancino at Teatro Metropolitan (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy

live venerdì 15 maggio 2026 – Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy Tiromancino at Teatro Golden (16 May 26) live sabato 16 maggio 2026 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy

live sabato 16 maggio 2026 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy Michele Zarrillo at Teatro Massimo - Sala 1 (17 May 26) live domenica 17 maggio 2026 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy

live domenica 17 maggio 2026 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy Pacifica at Hacienda (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live giovedì 21 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy Tiromancino at Teatro Morlacchi (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug

live giovedì 21 maggio 2026 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug Tiromancino at Teatro Cartiere Carrara (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore

live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore Michele Zarrillo at Teatro Nuovo (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Nuovo, Via G. Fanelli, 25, 74015, Martina Franca, Ital

live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Nuovo, Via G. Fanelli, 25, 74015, Martina Franca, Ital Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 24 maggio 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L

live domenica 24 maggio 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L miya[z]aki at Teatro Ghione (29 May 26) with Ghibli live venerdì 29 maggio 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live venerdì 29 maggio 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy Yousuke Yukimatsu, Nu Genea Live Band, okgiorgio, PARISI, Yin Y live venerdì 29 maggio 2026 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Concerti della settimana Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy

Concerti di maggio 2026 Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy Michele Zarrillo at Teatro delle Muse (12 May 26) live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona

live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona Invincible Festival 2026 live giovedì 14 maggio 2026 – Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy

live giovedì 14 maggio 2026 – Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy KRS-One at Hacienda (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live venerdì 15 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy Tiromancino at Teatro Metropolitan (15 May 26) live venerdì 15 maggio 2026 – Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy

live venerdì 15 maggio 2026 – Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy Tiromancino at Teatro Golden (16 May 26) live sabato 16 maggio 2026 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy

live sabato 16 maggio 2026 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy Michele Zarrillo at Teatro Massimo - Sala 1 (17 May 26) live domenica 17 maggio 2026 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy

live domenica 17 maggio 2026 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy Pacifica at Hacienda (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy

live giovedì 21 maggio 2026 – Hacienda, 68 Via dei Cluniacensi, 00159, Rome, Italy Tiromancino at Teatro Morlacchi (21 May 26) live giovedì 21 maggio 2026 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug

live giovedì 21 maggio 2026 – Teatro Morlacchi, Piazza Francesco Morlacchi, 19, 06121, Perug Tiromancino at Teatro Cartiere Carrara (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore

live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore Michele Zarrillo at Teatro Nuovo (22 May 26) live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Nuovo, Via G. Fanelli, 25, 74015, Martina Franca, Ital

live venerdì 22 maggio 2026 – Teatro Nuovo, Via G. Fanelli, 25, 74015, Martina Franca, Ital Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 24 maggio 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L

live domenica 24 maggio 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L miya[z]aki at Teatro Ghione (29 May 26) with Ghibli live venerdì 29 maggio 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live venerdì 29 maggio 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy Yousuke Yukimatsu, Nu Genea Live Band, okgiorgio, PARISI, Yin Y live venerdì 29 maggio 2026 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy

live venerdì 29 maggio 2026 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy Yousuke Yukimatsu, Altea, BEN STERLING, Dov'è Liana, Gaia Banf live sabato 30 maggio 2026 – La Nuvola, Viale Asia, 00144, Rome, Italy

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08 May 2026

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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mercoledì, 6 maggio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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