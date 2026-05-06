Il disco in evidenza: LP4, 2026, American Football

Gli American Football pubblicano il loro quarto album in studio, American Football (LP4), segnando un passaggio importante nella loro lunga e discontinua carriera. Il disco, prodotto e mixato da Sonny DiPierri e pubblicato da Polyvinyl Records, arriva dopo anni di evoluzione artistica e personale, consolidando il ruolo della band nel panorama del Midwest rock.

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Un ritorno che guarda avanti

Con American Football (LP4), la band conferma una traiettoria artistica coerente ma in continuo sviluppo. Nonostante il debutto risalga a oltre venticinque anni fa, il gruppo dimostra una capacità rara di rinnovarsi senza perdere identità.

Il nuovo lavoro affronta temi complessi come disorientamento, compromessi e lutto, offrendo una prospettiva più matura e consapevole. Inoltre, il processo creativo è stato profondamente rivisto, sia nella scrittura sia nella registrazione. Questo approccio consente al disco di risultare accessibile a un pubblico più giovane, pur mantenendo un legame forte con i fan storici.

In un contesto in cui ogni uscita degli American Football è poco frequente, American Football (LP4) riesce a rispettare le aspettative senza risultare prevedibile.

I singoli e la ricezione della critica

I brani Bad Moons e No Feeling hanno anticipato l’uscita dell’album, ricevendo attenzione da numerose testate internazionali. In particolare, No Feeling vede la partecipazione di Brendan Yates, ampliando ulteriormente il dialogo tra generazioni musicali.

Le recensioni di media come Associated Press, New York Times e Pitchfork evidenziano la capacità della band di rimanere rilevante. Questo consenso conferma il peso degli American Football nella definizione del Midwest Emo, genere di cui sono considerati tra i principali riferimenti.

Dalle origini al presente: un percorso unico

Nati all’Università dell’Illinois, gli American Football erano inizialmente composti da Mike Kinsella, Steve Holmes e Steve Lamos. Dopo una breve attività dal vivo e un unico album pubblicato nel 1999, la band si sciolse lasciando un’eredità limitata ma significativa.

Negli anni successivi, grazie alla diffusione del file sharing, la loro musica ha raggiunto un pubblico sempre più ampio. Questo fenomeno ha trasformato un progetto inizialmente marginale in un punto di riferimento per un’intera scena.

La reunion del 2014 ha segnato una nuova fase, arricchita dall’ingresso di Nate Kinsella. I successivi album del 2016 e 2019 hanno ampliato il suono del gruppo, introducendo elementi post-rock e sperimentali. Parallelamente, il debutto — noto come LP1 — è stato celebrato per il suo 25° anniversario con tour sold-out e una versione rimasterizzata.

Tour mondiale e impegno sociale

Con l’uscita del nuovo album, la band inaugura il “No Feeling” World Tour 2026. Il tour partirà il 15 maggio dalla Summit Music Hall di Denver e includerà una data italiana il 19 giugno all’Alcatraz di Milano.

Accanto all’attività musicale, gli American Football portano avanti anche un impegno concreto. In collaborazione con PLUS1, doneranno una quota per ogni biglietto venduto a Safe Passage International e alla Illinois Coalition for Immigration & Refugee Rights. L’iniziativa nasce come risposta alle tensioni legate alle politiche sull’immigrazione negli Stati Uniti.

Continuità e rinnovamento

American Football (LP4) rappresenta un equilibrio tra passato e presente. La band dimostra di saper evolvere senza rinnegare le proprie radici, mantenendo una posizione centrale nel proprio genere.

Il risultato è un album che consolida una storia già significativa e apre nuove prospettive, sia sul piano musicale sia su quello umano. (La redazione)

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