Rock in Roma 2025: quindici anni di musica senza confini

A poco più di un mese dall’inizio dell’estate, Roma si prepara a vivere una nuova stagione di concerti all’aperto con la 15ª edizione di Rock in Roma, il festival musicale che da oltre un decennio anima le notti della Capitale con una proposta artistica multigenere e inclusiva. L’edizione 2025 si presenta con una line-up che, almeno per ora, conta 21 concerti in programma tra il 13 giugno e il 1° agosto, distribuiti in due location simbolo della scena live romana: l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Un format consolidato e riconosciuto in Europa

Il festival ha costruito negli anni una propria identità precisa: un format orientato alla varietà dei generi musicali e alla qualità delle esibizioni. Dal 2009 a oggi, Rock in Roma ha ospitato oltre 300 concerti, coinvolgendo più di 3 milioni di spettatori e posizionandosi come una delle manifestazioni musicali più rilevanti a livello europeo.

Una line-up per tutti i gusti

Anche l’edizione di quest’anno mantiene quella visione originaria di apertura stilistica: dal rock al pop, passando per il cantautorato, la scena urban, il rap e l’indie. Tra i nomi confermati per il 2025 spiccano artisti internazionali come The Black Keys, The Smashing Pumpkins, Fontaines D.C., Joe Bonamassa e Peso Pluma, accanto a protagonisti della musica italiana contemporanea come Lazza, Ghali, Sfera Ebbasta, Lucio Corsi, Tananai, Willie Peyote e Irama.

Gli appuntamenti in calendario nel 2025

L’apertura del festival è affidata, il 13 giugno, al format revival “Voglio tornare negli anni ‘90”, a cui seguirà, il giorno dopo, “Pride X – Roma Pride Official Party”. Tra i concerti previsti all’Ippodromo delle Capannelle:

13 giugno: Voglio tornare negli anni ‘90

14 giugno: Pride X

17 giugno: Fuckyourclique

18 giugno: Fontaines D.C.

19 giugno: Tananai

20 giugno: Mai dire Goku

21 giugno: Lucio Corsi

24 giugno: Finley

28 giugno: Teenage Dream

8 luglio: Willie Peyote

10 luglio: Nanowar of Steel

11 luglio: Tony Boy

13 luglio: Lazza

15 luglio: Ghali

16 luglio: The Black Keys

19 luglio: Sfera Ebbasta

20 luglio: Peso Pluma

22 luglio: Irama

24 luglio: Luchè

1 agosto: The Smashing Pumpkins

Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, invece, il live di Joe Bonamassa è previsto per il 19 luglio 2025.

Pride X: musica e libertà

Per il terzo anno consecutivo, Rock in Roma ospita Pride X – Roma Pride Official Party, l’evento simbolo dell’orgoglio e della libertà powered by Muccassassina. L’appuntamento è per sabato 14 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, con la direzione artistica di Diego Longobardi e un cast d’eccezione. Madrina ufficiale dell’edizione sarà Rose Villain, che – dopo aver guidato la Grande Parata – infiammerà il palco del festival con una performance delle sue hit più iconiche. Accanto a lei, BigMama, Ditonellapiaga e una squadra di DJ daranno vita a una serata intensa e festosa.

Un progetto imprenditoriale ambizioso

In questi quindici anni Rock in Roma ha visto artisti del calibro di The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Radiohead, Metallica, Muse, Arctic Monkeys, Måneskin, Post Malone, solo per citarne alcuni. Una realtà imprenditoriale complessa, che investe in tecnologia, scenografie e logistica, con l’obiettivo di offrire un’esperienza live completa e di alto livello.

Rock in Roma, tappa imprescindibile dell’estate musicale italiana

Rock in Roma 2025 si conferma dunque come un punto di riferimento nel panorama musicale estivo, capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale, italiano e internazionale. Una celebrazione della musica in tutte le sue forme, in uno dei contesti urbani più affascinanti al mondo. (La redazione)