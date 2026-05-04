Pubblicato nel 2019 da Arcana Edizioni, Musica Migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio è un libro che affronta il tema della musica come forma di espressione culturale e strumento di connessione tra le comunità migranti africane dirette verso l’Italia. Il volume propone una narrazione articolata ma accessibile, capace di unire storie personali e riflessione sociale.

Il ruolo della musica nella migrazione

Nel testo, l’autore offre una prospettiva approfondita su un fenomeno complesso e attuale. In particolare, evidenzia come la musica rappresenti un elemento centrale nella vita dei migranti, accompagnandoli durante il viaggio e nelle fasi di adattamento. Inoltre, attraverso il racconto di esperienze personali, emergono storie di migrazione, difficoltà e speranza. La musica diventa così un filo conduttore che unisce vissuti diversi. Allo stesso tempo, contribuisce a mantenere un legame con le radici culturali di origine.

Generi musicali e artisti protagonisti

Il libro attraversa numerosi generi musicali. Tra questi figurano afrobeat, rap e altre espressioni provenienti da diverse regioni africane. Di conseguenza, il lettore ottiene una visione ampia della ricchezza musicale del continente africano. Tra gli artisti citati compaiono Fela Kuti, Youssou N’Dour e Salif Keïta. Le loro storie aiutano a comprendere l’impatto della musica africana anche sul panorama internazionale. Inoltre, viene evidenziata la sua presenza nel contesto italiano.

Musica e questioni sociali

Un elemento rilevante del libro è la capacità di andare oltre l’aspetto musicale. Infatti, D’Ambrosio affronta temi sociali, politici ed economici legati alla migrazione. In particolare, vengono trattati aspetti come integrazione, discriminazione e disuguaglianze. Inoltre, il testo mette in luce le difficoltà che molti migranti incontrano nel perseguire i propri obiettivi e nel trovare riconoscimento in un nuovo contesto culturale. Pertanto, la musica assume anche un valore sociale, diventando uno strumento di espressione e resistenza.

Una riflessione sulla musica e le migrazioni

Musica Migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo si presenta come una lettura significativa per chi è interessato alla musica africana e alle dinamiche migratorie contemporanee. Grazie anche alle prefazioni di Angélique Kidjo e Valerio Corzani, il libro offre una testimonianza che unisce dimensione culturale e riflessione sociale. Un volume che invita a considerare la diversità come un elemento fondamentale della società, sottolineando il potere della musica nel superare le barriere culturali e favorire il dialogo. (La redazione)