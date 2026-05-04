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Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo, di Luca D’Ambrosio

Musica migrante di Luca D’Ambrosio, pubblicato da Arcana Edizioni nel 2019, racconta il ruolo della musica nelle migrazioni africane verso l’Italia. Tra afrobeat, rap e storie personali, il libro affronta temi sociali come integrazione e discriminazione, offrendo uno sguardo sulla cultura e sulle esperienze dei migranti.

Pubblicato da
REDAZIONE
4 Maggio 2026

Musica migrante

Pubblicato nel 2019 da Arcana Edizioni, Musica Migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio è un libro che affronta il tema della musica come forma di espressione culturale e strumento di connessione tra le comunità migranti africane dirette verso l’Italia. Il volume propone una narrazione articolata ma accessibile, capace di unire storie personali e riflessione sociale.

Il ruolo della musica nella migrazione

Nel testo, l’autore offre una prospettiva approfondita su un fenomeno complesso e attuale. In particolare, evidenzia come la musica rappresenti un elemento centrale nella vita dei migranti, accompagnandoli durante il viaggio e nelle fasi di adattamento. Inoltre, attraverso il racconto di esperienze personali, emergono storie di migrazione, difficoltà e speranza. La musica diventa così un filo conduttore che unisce vissuti diversi. Allo stesso tempo, contribuisce a mantenere un legame con le radici culturali di origine.

Generi musicali e artisti protagonisti

Il libro attraversa numerosi generi musicali. Tra questi figurano afrobeat, rap e altre espressioni provenienti da diverse regioni africane. Di conseguenza, il lettore ottiene una visione ampia della ricchezza musicale del continente africano. Tra gli artisti citati compaiono Fela Kuti, Youssou N’Dour e Salif Keïta. Le loro storie aiutano a comprendere l’impatto della musica africana anche sul panorama internazionale. Inoltre, viene evidenziata la sua presenza nel contesto italiano.

Musica e questioni sociali

Un elemento rilevante del libro è la capacità di andare oltre l’aspetto musicale. Infatti, D’Ambrosio affronta temi sociali, politici ed economici legati alla migrazione. In particolare, vengono trattati aspetti come integrazione, discriminazione e disuguaglianze. Inoltre, il testo mette in luce le difficoltà che molti migranti incontrano nel perseguire i propri obiettivi e nel trovare riconoscimento in un nuovo contesto culturale. Pertanto, la musica assume anche un valore sociale, diventando uno strumento di espressione e resistenza.

Una riflessione sulla musica e le migrazioni

Musica Migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo si presenta come una lettura significativa per chi è interessato alla musica africana e alle dinamiche migratorie contemporanee. Grazie anche alle prefazioni di Angélique Kidjo e Valerio Corzani, il libro offre una testimonianza che unisce dimensione culturale e riflessione sociale. Un volume che invita a considerare la diversità come un elemento fondamentale della società, sottolineando il potere della musica nel superare le barriere culturali e favorire il dialogo. (La redazione)

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