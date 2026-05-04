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Musica per cani, 16 canzoni che celebrano l’amore tra uomo e cane

Musica per cani di Luca D’Ambrosio, pubblicato da Arcana Edizioni nel 2020, raccoglie sedici brani dedicati ai cani con storie e artisti tra rock, pop, folk e blues. Un libro emozionante che racconta il legame tra uomo e animale attraverso la musica

Pubblicato da
REDAZIONE
4 Maggio 2026

Harry & Pallino

Pubblicato nel 2020 da Arcana Edizioni, Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo è un libro di Luca D’Ambrosio che raccoglie sedici brani dedicati ai cani, attraversando generi e sensibilità artistiche differenti. Il volume propone una selezione accurata di canzoni, ognuna accompagnata da una breve storia, creando un insieme coinvolgente e ricco di emozioni.

Un viaggio musicale tra generi e sensibilità

Il libro si distingue per la varietà della proposta musicale. Infatti, i brani scelti spaziano dal rock al pop, passando per folk e blues, offrendo una panoramica ampia ma coerente. Inoltre, ogni canzone è interpretata da artisti di grande talento, capaci di trasmettere sentimenti autentici come affetto, gratitudine e amore verso i cani.

Tra i nomi presenti spiccano The Beatles, Camper Van Beethoven, Neil Young, Cat Stevens e Giuliano Palma & the Bluebeaters. Grazie a questa selezione, il libro riesce a proporre un percorso musicale trasversale e accessibile.

Le canzoni più significative del volume

All’interno del libro trovano spazio alcuni brani particolarmente rappresentativi, che raccontano il rapporto tra esseri umani e cani attraverso prospettive diverse ma complementari. Tra questi emergono:

  • Martha My Dear dei The Beatles
  • The Day That Lassie Went to the Moon dei Camper Van Beethoven
  • Old King di Neil Young
  • I Love My Dog di Cat Stevens
  • The Marvin Boogaloo dei Giuliano Palma & the Bluebeaters

Questi brani, insieme agli altri presenti nella raccolta, contribuiscono a costruire un racconto corale. Di conseguenza, il lettore viene accompagnato in un percorso che alterna momenti leggeri ad altri più riflessivi.

Un omaggio al migliore amico dell’uomo

Il volume si configura come un omaggio sincero al cane, figura centrale nella vita di molte persone. Inoltre, grazie alle brevi storie che accompagnano ogni canzone, il libro riesce a dare profondità al contenuto musicale, rendendo l’esperienza di lettura più completa.

Allo stesso tempo, il testo invita a riflettere sul rapporto con gli animali, mettendo in luce la forza del legame emotivo tra uomo e cane. Per questo motivo, si tratta di una lettura capace di coinvolgere sia sul piano emotivo sia su quello culturale.

Un libro per chi ama i cani e la musica

Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo rappresenta una proposta interessante per chi cerca un libro capace di unire musica ed emozioni. Grazie alla varietà dei brani e alla qualità della selezione, il volume risulta piacevole e scorrevole.

Pertanto, è consigliato a chi desidera leggere qualcosa di leggero ma significativo, in grado di far sorridere e, allo stesso tempo, stimolare una riflessione sul valore dell’affetto animale. (La redazione)

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PS: il 26 agosto di ogni anno si celebra la giornata internazionale (o mondiale) del cane.

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 4 Maggio 2026

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4 Maggio 2026

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