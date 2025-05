Yaya Bey con il nuovo album Do It Afraid

L’artista r&b Yaya Bey torna con un nuovo progetto discografico intitolato Do It Afraid, in uscita il 20 giugno 2025 per l’etichetta drink sum wtr. L’album è il frutto di un percorso personale che esplora il coraggio di vivere nonostante la paura, trovando rifugio nella musica e nella connessione umana.

Un sound ricco di influenze e collaborazioni

Do It Afraid è una raccolta di brani che mescola r&b, hip-hop, jazz, soul e dance, mantenendo un tono autentico, emotivo e al tempo stesso accessibile. Alla produzione hanno contribuito nomi di spicco come BADBADNOTGOOD, Exaktly e il collettivo Butcher Brown. Tra gli ospiti figurano Rahrah Gabor, Nigel Hall e altri artisti della scena indipendente statunitense.

La crescita di un’artista fuori dal mainstream

Yaya Bey si è affermata come una delle voci più interessanti del nuovo r&b americano con l’album Remember Your North Star (2022), seguito da Ten Fold (2024). Apprezzata da media come Pitchfork, Elle, ESSENCE e Paste, l’artista di Brooklyn si distingue per un approccio alternativo e personale alla musica soul contemporanea.

Ascolta il singolo “Dream Girl”

Ad anticipare l’album è disponibile il singolo Dream Girl, che conferma la sensibilità artistica di Yaya Bey e ne amplia la visione musicale. Il brano rappresenta un perfetto esempio della dualità emotiva che caratterizza l’intero progetto. (La redazione)