L’indie rock degli Oscar Twins tra inquietudini e nebbie torinesi

Si intitola Kiki il singolo d’esordio degli Oscar Twins, una nuova formazione indie rock nata a Torino, città in cui la nebbia e l’inverno sembrano prendersi più tempo per restare. Il nome della band nasce da una storia curiosa: i due fondatori sono fratelli gemelli, ma solo uno di loro si chiama realmente Oscar. Questo dettaglio ha ispirato l’identità del gruppo, che mescola elementi di mistero e fascino urbano, proprio come le strade di Porta Palazzo, dove, si dice, i due avrebbero potuto abitare, forse in un vecchio cinema abbandonato.

Dagli Yellow Traffic Ligh agli Oscar Twins

Gli Oscar Twins sono l’evoluzione di un progetto precedente, gli Yellow Traffic Light, di cui rimangono tre membri su quattro: Luca Chiorra (voce e batteria), Lorenzo Avataneo (voce e chitarra) e Federico Mariani (chitarra). A completare la formazione, da qualche anno, c’è Alessandro Chiorra, fratello di Luca, al basso. Insieme hanno continuato a suonare, scrivere e arrangiare, consolidando un metodo creativo che ruota attorno all’incontro settimanale in sala prove: un momento caotico ma fondamentale, dove le idee prendono forma e la band trova la propria voce.

Kiki: un singolo di debutto carico di riferimenti

Kiki è il primo frutto di questa nuova fase. Un brano che raccoglie le influenze più disparate della band: dai riferimenti storici come Sonic Youth, Slint e Television, a sonorità più recenti come quelle di Ought, Fontaines D.C. e Omni. Il risultato è una canzone dal tono malinconico e introspettivo, attraversata però da un’energia trattenuta, da un’urgenza che sembra sempre sul punto di esplodere. Al centro del testo, una relazione fragile e complicata, in cui protezione e distanza si confondono: “Hiding my pride again / It’s why I keep failing in her”. Kiki, la protagonista, sembra cercare sé stessa in una fuga continua.

Verso l’album d’esordio

Il singolo anticipa l’uscita del primo album omonimo, Oscar Twins, prevista per il 30 maggio 2025 per l’etichetta indipendente We Were Never Being Boring collective. La band presenterà le nuove canzoni dal vivo con un primo concerto al The Shacklewell Arms di Londra, il 19 aprile. Un debutto che guarda lontano, ma che non perde il legame con la propria origine: una Torino silenziosa e un po’ sospesa, riflessa nella musica degli Oscar Twins. (La redazione)