Caterina Caselli. Su Rai 3 il documentario sul “Casco d’oro” della musica italiana

Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 il documentario Caterina Caselli. Una vita, cento vite, il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, icona di avanguardia musicale e di costume.

Presentato alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma, il documentario è stato diretto da Renato De Maria che ha scritto la sceneggiatura con Pasquale Plastino.

Nel film Caterina Caselli si racconta in prima persona in un dialogo intenso e serrato, tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un’intera vita.

Nel documentario si alternano aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, in cui emerge il ritratto di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso esistenziale coraggioso, controcorrente e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni ’60 a imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo.

Tanti i nomi citati: da Andrea Bocelli a Elisa, passando per Ennio Morricone con le straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Giorgio Moroder.

L’ampio repertorio di immagini e di canzoni che fa da corredo al film, rende Caterina Caselli. Una vita, cento vite un lavoro che apre una finestra sul mondo della cultura italiana, dagli anni della Beat generation a oggi. (La redazione)