Torna la Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web, che anche quest’anno verrà consegnato a Faenza nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in programma il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022.

Il riconoscimento – ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi – come da tradizione sarà assegnato al “Miglior sito collettivo” e al “Miglior blog personale” di informazione musicale e culturale dell’anno.

Il Premio speciale -Targa Mei Musicletter quest’anno invece andrà alla ”Migliore iniziativa culturale contro la guerra”.

I vincitori delle tre categorie, scelti dall’organizzazione, saranno resi noti nei primi giorni di settembre.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato primo ottobre presso il palazzo comunale di Faenza, nel corso del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

Di seguito tutti i premiati delle passate edizioni della «Targa Mei Musicletter». (La redazione)

Albo d’oro «Targa Mei Musicletter»

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

