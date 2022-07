«Patient Number 9», il nuovo album da solista di Ozzy Osbourne.

1 Minuto

133 Parole

A distanza di due anni da Ordinary Man, il 9 settembre 2022 esce per Epic Records/Sony Music Patient Number 9, il nuovo album di Ozzy Osbourne, già leader della storica formazione heavy metal Black Sabbath.

L’album è stato anticipato dall’omonimo singolo Patient Number 9, brano scritto da Osbourne, Watt, Robert Trujillo, Chad Smith e Ali Tamposi, con un assolo avvincente della leggenda della chitarra Jeff Beck.

Prodotto da Andrew Watt (che si è occupato anche della produzione di Ordinary Man), Patient Number 9 è il tredicesimo album in studio di Ozzy Osbourne.

Un disco “heavy” che per la prima volta in assoluto vede la partecipazione, in un disco da solista di Ozzy, del cofondatore e chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi. (La redazione)