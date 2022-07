Il debutto da solista del canadese Patrick Holland

1 Minuto

132 Parole

You’re the Boss è il primo album solista di Patrick Holland, musicista e compositore canadese che in passato si è fatto conoscere con i progetti elettronici Project Pablo e Jump Source, ma anche come produttore di Tops, Cut Copy, Jacques Greene e Homeshake.

Ora con il primo lavoro discografico a suo nome, Holland si presenta al pubblico con una nuova veste e sonorità vicine all’universo indie pop, ma sempre con un’anima vicina a quanto fatto in passato.

You’re the Boss, in uscita il 29 luglio 2022 per Sinderlyn Records, si preannuncia un album indie pop arrangiato in modo incredibile, figlio di uno dei più interessanti nomi del panorama underground americano attuale. Ascolta i primi singoli Sinister Bell, Nice Try e Losing Touch. (La redazione)