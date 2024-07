Kate Bollinger con l’atteso album di debutto «Songs From a Thousand Frames of Mind»

Kate Bollinger ha finalmente annunciato la data di uscita del suo atteso album di debutto, dopo aver pubblicato vari EP negli anni scorsi. Il disco, intitolato Songs From a Thousand Frames of Mind, uscirà il 27 settembre 2024 per l’etichetta Ghostly Intl. Questo album promette di essere una pietra miliare nella carriera della cantautrice indie-rock americana, conosciuta per il suo delicato tocco jazz.

Ispirazioni musicali e collaborazioni

Un viaggio nel tempo musicale

Gli undici brani di Songs From a Thousand Frames of Mind si ispirano ai suoni del pop, del rock e del folk degli anni ’60, arricchiti da un elegante e delicato tocco jazz. Questo mix di generi crea un’atmosfera unica e affascinante, che richiama le vibrazioni nostalgiche di un’epoca passata, pur mantenendo una freschezza contemporanea.

Collaborazioni importanti

Per la registrazione del nuovo album, Kate Bollinger si è circondata di una band di affezionati amici e turnisti, tra cui Jacob Grissom e Adam Brisbin. Inoltre, l’album vede la partecipazione di musicisti solisti di rilievo come Matthew E. White e Sam Evian, noti per le loro carriere rispettivamente nell’ambito della musica indipendente e del jazz.

Tematiche e stile musicale

Spirito punk e DIY

Songs From a Thousand Frames of Mind è una raccolta di canzoni pop dallo spirito punk e DIY, che esplorano temi universali come la vita, le relazioni e la crescita personale. Ogni brano è un pezzo di un puzzle più grande, che riflette le esperienze e le emozioni vissute da Kate Bollinger durante il periodo di scrittura dell’album.

Un mixtape personale

Scritto durante un periodo di cambiamento, l’album ricorda un mixtape realizzato e trasmesso da una persona all’altra, seguendo il mood del curatore. Ogni traccia rappresenta una fase diversa del viaggio emotivo e artistico di Kate, creando un’esperienza di ascolto intima e personale.

Influenze e contesto di creazione

Influenze artistiche

Kate Bollinger ha preso ispirazione per il suo album d’esordio dagli incontri formativi con l’arte: adorando silenziosamente i primi progetti musicali dei suoi fratelli maggiori e partecipando a spettacoli locali a Charlottesville. Queste esperienze hanno contribuito a formare il suo stile unico e la sua visione artistica.

Un cammino attraverso gli EP

Prima di Songs From a Thousand Frames of Mind, Kate ha pubblicato ben quattro EP tra il 2017 e il 2022 per etichette di culto della scena indipendente come Fat Possum e Ghostly International. Questi lavori precedenti hanno permesso a Kate di sviluppare e affinare il suo sound, preparandola al grande passo dell’album di debutto.

I due singoli che anticipano l’album

Any Day Now

Il nuovo album è stato anticipato dal singolo ‘Any Day Now’, una traccia che ha già catturato l’attenzione del pubblico e della critica per la sua melodia avvolgente e i suoi testi riflessivi.

To Your Own Devices

Oltre a Any Day Now, un altro singolo che ha preceduto l’uscita dell’album è la ballata To Your Own Devices. Questo brano mette in luce la capacità di Kate di fondere elementi jazz e indie-rock, creando un sound unico e riconoscibile.

Conclusione

Songs From a Thousand Frames of Mind di Kate Bollinger è un viaggio musicale attraverso le influenze degli anni ’60, il punk e il DIY, con un tocco jazz sofisticato. L’album, in uscita il 27 settembre 2024, segna un importante passo nella carriera della cantautrice americana, consolidando il suo posto nella scena musicale indie. (La redazione)