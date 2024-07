I Wilco con un insolito EP per l’estate dal titolo «Hot Sun Cool Shroud»

I Wilco hanno pubblicato un nuovo disco intitolato Hot Sun Cool Shroud il 28 giugno 2024, disponibile in streaming su Bandcamp. Questa volta si tratta di un EP che, per chi conosce la band di Chicago, rappresenta una novità nella loro carriera, considerando che il gruppo ha storicamente preferito gli album in studio e i lunghi set live come principali mezzi di espressione musicale.

Un formato insolito per la band di Chicago: l’EP

Durante i loro trent’anni di carriera, i Wilco hanno ricoperto molti ruoli e sperimentato diversi generi, ma raramente hanno utilizzato il formato EP come mezzo principale. Mentre altre band sfruttano gli EP per testare nuove idee, i Wilco hanno sempre riservato i loro esperimenti più audaci agli album completi. Jeff Tweedy, il frontman della band, ha una chiara predilezione per i long play (LP) e i concerti estesi, utilizzandoli come piattaforma per sviluppare grandi concetti e affrontare profonde incertezze.

Gli altri EP

Storicamente, i Wilco hanno utilizzato gli EP principalmente come strumenti promozionali. Un esempio è il breve set live per iTunes, o i CD bonus allegati agli album principali. Anche More Like the Moon, un EP del 2003, inizialmente era destinato a essere un promo per l’edizione australiana di Yankee Hotel Foxtrot, prima di avere un’uscita indipendente. In questi casi, gli EP sono stati più che altro una raccolta di tracce live e materiali di scarto, piuttosto che lavori significativi di per sé.

L’estate 2024 dei Wilco

Hot Sun Cool Shroud è un’uscita discografica che suscita curiosità e interesse, non solo per i fan di lunga data dei Wilco, ma anche per i nuovi ascoltatori. La band, nota per la sua propensione a sperimentare e innovare, continua a sorprendere, mostrando che dopo trent’anni di carriera c’è ancora spazio per nuove idee e formati. Con questo EP, i Wilco dimostrano di saper coniugare la tradizione con l’innovazione, mantenendo viva la loro essenza musicale. (La redazione)