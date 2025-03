Cardinal Black, il trio gallese con l’album “Midnight At The Valencia”

Il trio gallese Cardinal Black torna alla ribalta con Keep On Running, un potente singolo blues-rock che anticipa l’uscita del loro prossimo album Midnight At The Valencia. Il disco, in arrivo il 23 maggio 2025 per l’etichetta Thirty Tigers, promette di essere un viaggio intenso tra amore, perdita e speranza.

Keep On Running: un brano oscuro e travolgente

Con riff incisivi e un’atmosfera minacciosa, Keep On Running si distingue per la sua carica emotiva. Il frontman Tom Hollister ha rivelato che il testo è ispirato a una storia vera, quella di un amico perseguitato da uno stalker, e nel brano assume il ruolo del “cattivo”. Il singolo è accompagnato da un suggestivo video che vede protagonista l’attrice Molly Windsor, già vincitrice di un BAFTA, e racconta una fuga tra ricordi e traumi.

Un album nato dall’esperienza e dalla gavetta

Registrato ai Powerplay Studios di Zurigo con la produzione di Cyrill Camenzind, Midnight At The Valencia è un lavoro intriso di emozioni autentiche e suoni avvolgenti, grazie all’uso di apparecchiature analogiche vintage. Il disco include anche brani come ‘Holding My Breath’, ‘Push/Pull’ e ‘Your Spark’, offrendo un mix di introspezione e potenza sonora.

Un successo costruito sul palco

La storia dei Cardinal Black è segnata da una crescita costante: dal circuito universitario fino alla condivisione del palco con leggende come Peter Frampton, Joe Bonamassa e Myles Kennedy. Il loro debutto nel 2022 con Tell Me How It Feels ha riscosso un enorme successo in streaming, e da allora la band ha conquistato pubblico e critica con performance dal vivo esplosive.

Un tour internazionale per celebrare il nuovo album

Con l’uscita di Midnight At The Valencia, i Cardinal Black annunciano un tour che toccherà Regno Unito, Europa e Nord America. Tra le date più attese, il concerto al KOKO di Londra, il più grande da headliner della loro carriera, e i live a New York e Toronto, già sold-out in sole 24 ore.

Un brindisi al passato e al futuro

Midnight At The Valencia è più di un semplice album: è il manifesto di un percorso musicale fatto di sacrifici e passione. Un disco che invita gli ascoltatori a lasciarsi trasportare dalle emozioni, tra energia rock e atmosfere malinconiche, per un’esperienza autentica e coinvolgente. (La redazione)