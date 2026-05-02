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Rassegna stampa di sabato 2 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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REDAZIONE
2 Maggio 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
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Giornali sportivi

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Flotilla, a Creta corteo spontaneo rallenta il convoglio di bus con i 173 attivisti fatti sbarcare dopo il blitz della Marina di Israele
    di Redazione Esteri
    Da una parte il “trattenimento” da parte della Marina israeliana dei due portavoce della Flotilla, lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abdelrahim Abukeshek e il brasiliano Thiago de Ávila: le autorità di Tel Aviv vuole interrogarli nello Stato ebraico. Per gli attivisti e le associazioni si tratta piuttosto un “rapimento” o un “sequestro”, al di […] L'articolo Flotilla, a Creta corteo spontaneo rallenta il convoglio di bus con i 173 attivisti fatti sbarcare dopo il blitz della Marina di Israele proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sinner non si ferma: è in finale a Madrid. Domina anche l’imbattuto Fils: “Sapevo che era uno dei migliori al mondo in questo momento”
    di Daniele Fiori
    A fine gara lo definisce ” uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”. Sul campo, però, lo ha appena dominato. Jannik Sinner non si ferma: batte con il punteggio di 6-2 6-4 Arthur Fils e conquista la finale del Mutua Madrid Open 2026. È la prima finale per il numero 1 al mondo […] L'articolo Sinner non si ferma: è in finale a Madrid. Domina anche l’imbattuto Fils: “Sapevo che era uno dei migliori al mondo in questo momento” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Le prime sentenze della Serie B: Venezia fa festa, folle lotta per non retrocedere | La nuova classifica a una giornata dal termine
    di Redazione Sport
    Parte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2. È solo una delle sentenze arrivate dalla penultima giornata di Serie B, che ha […] L'articolo Le prime sentenze della Serie B: Venezia fa festa, folle lotta per non retrocedere | La nuova classifica a una giornata dal termine proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Global Sumud Flotilla, le barche sfuggite al blocco sostano nella rada di Ierapetra a Creta
    di Alessandro Mantovani
    Le barche della Global Sumud Flotilla sfuggite al blocco israeliano sostano nella rada di Ierapetra, a Creta, in attesa di capire cosa accadrà agli attivisti fermati da Israele nella notte tra mercoledì e giovedì. L’insenatura è battuta da un forte vento. L'articolo Global Sumud Flotilla, le barche sfuggite al blocco sostano nella rada di Ierapetra a Creta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Vince quasi 100 mila euro al SuperEnalotto e decide di donare tutti i soldi ai cani abbandonati: il gesto del pensionato Luciano Quaglia
    di Redazione FqMagazine
    Un colpo di fortuna che non cambia la vita a chi ha vinto, ma a chi non ha voce. A Castagnole Monferrato, piccolo comune nella provincia di Asti, una vincita al SuperEnalotto si è trasformata in una straordinaria storia di altruismo e amore per gli animali. Il protagonista è Luciano Quaglia, un pensionato di origini […] L'articolo Vince quasi 100 mila euro al SuperEnalotto e decide di donare tutti i soldi ai cani abbandonati: il gesto del pensionato Luciano Quaglia proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «Botte e granate sonore sulla nave-prigione»: il racconto della cattura di Andrea Sceresini
    di shendi veli
    Qui di seguito la sbobinatura della prima telefonata del reporter Andrea Sceresini inviato sulla Flotilla per il manifesto e catturato durante l’atto di pirateria internazionale che ha visto 23 barche […] The post «Botte e granate sonore sulla nave-prigione»: il racconto della cattura di Andrea Sceresini first appeared on il manifesto.
  • A Gaza Israele non rispetta neanche il piano di Trump
    di Jacopo Favi
    Sono stati tutti bloccati da Israele, i membri a capo della cosiddetta Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) che avrebbero dovuto fare ingresso a Gaza. L’Isf è uno degli enti immaginati […] The post A Gaza Israele non rispetta neanche il piano di Trump first appeared on il manifesto.
  • L’assalto di Israele alla Flotilla
    di Jacopo Favi
    Se invece della bandiera bianca e blu con la stella di David ci fosse stato qualsiasi altro vessillo sulla torretta delle navi che la scorsa notte hanno assaltato la Global […] The post L’assalto di Israele alla Flotilla first appeared on il manifesto.
  • Palestina, povero primo maggio: lavoratori senza lavoro, laureati senza opportunità
    di Chiara Cruciati
    Il primo maggio dovrebbe essere una giornata dedicata alla celebrazione dei lavoratori e al riconoscimento dei loro sforzi. In Palestina la dura realtà economica riflette la crisi sempre più grave […] The post Palestina, povero primo maggio: lavoratori senza lavoro, laureati senza opportunità first appeared on il manifesto.
  • Meloni chiede aiuto a Merz
    di Jacopo Favi
    La sfida nella maggioranza sull’ipotesi di uno scostamento di bilancio, che implicherebbe la rottura unilaterale del patto di Stabilità, si conclude solo al fotofinish, con la modifica della risoluzione di […] The post Meloni chiede aiuto a Merz first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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