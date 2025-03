Bob Dylan: 60 anni di “Bringing It All Back Home”

Il 22 marzo 2025 ricorre il 60° anniversario di Bringing It All Back Home, l’album rivoluzionario di Bob Dylan che contribuì a cambiare per sempre il panorama musicale dell’epoca nonché il percorso artistico del cantautore di Duluth (Minnesota). Pubblicato nel 1965, questo disco rappresentò una svolta nella carriera del giovane artista statunitense, allora appena ventitreenne, che realizzò canzoni che avrebbero ridefinito la sua visione di musica popolare.

Un Dylan in evoluzione

Prima di questo album, Dylan era già riconosciuto come un maestro della canzone folk, un poeta capace di dare voce a una generazione. Ma con Bringing It All Back Home, fece qualcosa di ancora più audace: mescolò il lirismo della Beat Generation e il simbolismo francese con l’energia grezza dell’elettricità. Fu il primo passo verso la rottura definitiva con il folk tradizionale, anticipando il suono elettrico che avrebbe caratterizzato Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde.

Un nuovo linguaggio musicale

Il disco si divide idealmente in due parti: un lato elettrico e uno acustico, come a segnare il passaggio tra due epoche. Brani come Subterranean Homesick Blues e Maggie’s Farm esplorano una nuova frontiera sonora, mentre pezzi più intimi come Mr. Tambourine Man mantengono il legame con le radici folk. Il risultato è un’opera che, pur rompendo con il passato, resta profondamente dylaniana.

L’impatto sulla musica

L’innovazione di Bringing It All Back Home non passò inosservata. Il suo mix di folk e rock ispirò intere generazioni di artisti e gettò le basi per il folk-rock e il rock d’autore. Più che un semplice album, per Dylan questo lavoro discografico fu una vera e propria dichiarazione d’intenti: un artista in continua trasformazione, libero da schemi e aspettative. Non è un caso che sessant’anni dopo, Bringing It All Back Home resta un disco fondamentale della carriera di Bob Dylan capace, ancora oggi, di continuare a ispirare e affascinare chiunque ami la popular music. (La redazione)