Cinque attività divertenti da fare al chiuso con gli amici durante un weekend piovoso

I weekend piovosi sono una realtà tipica in molte parte d’Italia durante l’inverno, e, sebbene possano rovinare i piani all’aperto, offrono l’occasione perfetta per divertirsi al chiuso.

Se vuoi restare al caldo in casa o provare qualcosa di nuovo, ecco alcune idee per sfruttare al meglio un weekend piovoso con gli amici.

Maratona di film

Riunitevi a casa di qualcuno, preparate dei popcorn e sistematevi per una giornata all’insegna della magia del cinema. Che siate appassionati di film classici, degli ultimi blockbuster o di maratone di serie TV, la chiave è creare un’atmosfera rilassata e simile a quella del cinema.

Perché non dare un tema all’evento? Potreste organizzare una serata horror-thriller o esplorare i film di un determinato regista. Con i servizi di streaming che offrono librerie vastissime, non mancherà certo l’intrattenimento.

Per aggiungere un tocco di creatività in più, stampate dei “biglietti del cinema” per ogni film e allestite un angolo snack con diverse prelibatezze per rendere l’esperienza ancora più autentica.

Festa del fai-da-te

Che siate artigiani esperti o principianti, questa è un’ottima attività per trascorrere del tempo insieme, chiacchierare e creare qualcosa di speciale. Inoltre, secondo alcuni studi, questo tipo di passatempo può migliorare la soddisfazione nella vita persino più di un lavoro.

Provate a cimentarvi con il lavoro a maglia, a creare braccialetti o a dare nuova vita a oggetti vecchi con il riciclo creativo.

Sfida culinaria

Se siete un gruppo di appassionati di cucina, un’attività a tema culinario potrebbe essere l’ideale. Dividetevi in squadre e scegliete un piatto su cui sfidarvi. Potreste competere per vedere chi prepara la miglior pizza da zero, chi sforna la torta perfetta o addirittura cimentarvi in un menù di tre portate.

Per rendere la sfida più avvincente, impostate delle limitazioni, ad esempio usando solo ingredienti che avete già in casa o selezionando ingredienti casuali che ogni squadra deve utilizzare.

Una volta finito di cucinare, sedetevi insieme per assaggiare i piatti e decretare il vincitore.

Giochi online

In quest’era digitale, giocare con gli amici non richiede nemmeno che siate tutti nella stessa stanza. Con infinite opzioni multiplayer disponibili, potrete divertirvi anche rimanendo a casa. Che si tratti di risolvere enigmi o gareggiare con le auto, c’è sempre qualcosa per ogni preferenza.

Un’altra scelta popolare è utilizzare un’app di bingo. Sono facili da usare e adatte ai gruppi numerosi. Molte di queste app offrono anche funzionalità extra come la chat dal vivo, così potrete giocare e chiacchierare allo stesso tempo. (Tony Bamazzi)