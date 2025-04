Dal rock al metal, passando per il rap. La musica conquista anche le slot online

Un’esperienza multisensoriale. Potremmo definire così il gioco, un’attività in cui entra in ballo l’adrenalina, la tensione, la strategia, la tattica, il divertimento. E il discorso è valido quasi universalmente: dai giochi da tavolo ai videogame, passando per le slot online.

Oggi ci concentriamo proprio su di esse, mettendo in risalto il loro legame con la musica. Un binomio che contribuisce a creare un’atmosfera coinvolgente, enfatizzando il tema della slot e aumentando il coinvolgimento del giocatore. Un rapporto che spesso fa dei cantanti, dei gruppi e dei generi musicali direttamente i protagonisti. Vediamo alcuni esempi.

Tra Jazz ed Heavy Metal

Partiamo allora da un titolo inserito da Gaming Report tra le slot machine gratis più quotate dai giocatori: The Big Easy. Sviluppata da IGT, è ambientata nella vibrante New Orleans, patria del jazz, un genere musicale nato tra Ottocento e inizio Novecento, caratterizzato dall’improvvisazione e da strumenti come il sassofono, il pianoforte e la tromba. La colonna sonora della slot cattura perfettamente questa atmosfera e queste sonorità, che ricreano le melodie tipiche dei club di Bourbon Street. Passiamo a tutt’altro genere, precisamente all’heavy metal con Ozzy Osbourne, che è diventato protagonista della slot ideata da NetEnt. Chitarre distorte, ritmi incalzanti, testi spesso oscuri e tutta l’atmosfera tipica degli anni 70 che torna attraverso i brani iconici del cantante. Il tutto arricchito da un design che richiama l’immaginario gotico e trasgressivo dell’artista.

Le vibrazioni urbane di rap e pop

C’è la firma della Red Tiger Gaming dietro il successo di Hustling, una slot che omaggia la cultura hip-hop. Nato nei ghetti americani, il rap si è evoluto in un movimento culturale che comprende musica, moda e linguaggio e che si manifesta oltre che nelle strofe anche con graffiti e icone della street culture. Vibrazioni urbane che ritroviamo anche nella slot, che diventa ancora più adrenalinica grazie al ritmo ovviamente ispirato alle battaglie rap. Ci spostiamo su un altro genere invece con Megaways of Roch, slot machine lanciata dalla Blueprint Gaming, che trasforma le chitarre elettriche e le batterie dei concerti dal vivo in una sessione di gioco online.

Le novità: glam rock e metal sinfonico

Se volete qualcosa di più normale allora non possiamo che guardare al pop, il genere musicale più commerciale e diffuso al mondo, a cui la Play’n GO ha dedicato una slot: NSYNC Pop. Ispirata alla celebre boy band anni ’90, al suo interno troviamo brani iconici del gruppo, effetti visivi colorati e funzioni che rievocano gli spettacoli anni 90. Niente a che vedere con l’esagerazione e l’eccentricità del glam rock, di cui i Kiss sono forse il massimo esempio. Sempre la stessa software house ha fatto di questo gruppo una slot che ha il merito di cattura l’essenza della band con simboli ispirati ai membri del gruppo e una colonna sonora che include successi come Rock and Roll All Nite. Infine un’altra band e un’altra slot targata Play’n GO. Stiamo parlando di Sabaton, ispirata alla band power metal svedese nota per i suoi testi epici sulla storia militare. Siamo così arrivati al metal sinfonico, una variante che si distingue per l’uso di orchestrazioni e cori possenti, un’atmosfera ricreata perfettamente dalla slot online.

Gruppi e generi diversi, cantanti e stili che attraversano la storia e che ora trovano una nuova forma dentro i meccanismi di una slot machine. È il segreto del gioco, è la ricetta vincente di un’esperienza che più multisensoriale non si può. (Tony Bamazzi)