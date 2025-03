Dua Lipa celebra 5 anni di Future Nostalgia con un’edizione speciale e un remix di Physical

Dua Lipa, superstar globale e vincitrice di tre GRAMMY e sette BRIT Award, celebra il quinto anniversario del suo secondo album Future Nostalgia con un’edizione speciale in triplo vinile. Il nuovo cofanetto, pubblicato il 28 marzo 2025, include le 11 tracce originali dell’album, la versione deluxe “Moonlight Edition” e la raccolta di remix “Club Future Nostalgia”.

Pubblicato nel 2020, Future Nostalgia ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, comparendo nelle principali liste di fine anno di riviste come Rolling Stone, Billboard, Pitchfork e NPR. Ha inoltre raggiunto il multi-platino in oltre 30 paesi, tra cui l’Italia, dove ha ottenuto il doppio disco di platino. L’album ha generato hit di fama mondiale come “Break My Heart”, “Don’t Start Now” e “Levitating”.

Il remix di “Physical” con Troye Sivan

Per accompagnare questa celebrazione, Dua Lipa ha pubblicato un nuovo remix di “Physical” in collaborazione con Troye Sivan. Il remix introduce una nuova strofa cantata dall’artista australiano e arriva dopo una performance a sorpresa dei due durante il “Radical Optimism World Tour” di Dua Lipa, dove hanno interpretato insieme “Rush”. In un gesto speciale per i fan, il duo ha anche regalato a uno spettatore una chiavetta USB contenente la traccia inedita.

Un tour mondiale di successo

Il “Radical Optimism World Tour” ha preso il via con dieci spettacoli sold out in Australia e Nuova Zelanda, ricevendo recensioni entusiaste da testate come Rolling Stone Australia e il Sun Herald. Il tour proseguirà in Europa e Regno Unito, con una tappa italiana prevista il 7 giugno a Milano. Dua Lipa si esibirà inoltre in alcune delle venue più prestigiose del mondo, tra cui due date sold out allo stadio di Wembley a Londra e quattro serate al Madison Square Garden di New York e al Kia Forum di Los Angeles.

Il successo di “Radical Optimism”

Il tour è a supporto di “Radical Optimism”, terzo album in studio di Dua Lipa, che ha raggiunto il primo posto in 12 paesi. Nel Regno Unito, è stato l’album di debutto più venduto di un’artista britannica nel 2024, mentre negli Stati Uniti ha conquistato il primo posto nella classifica Top Album Sales di Billboard e il secondo nella Billboard 200.

Un anno memorabile per Dua Lipa

Il 2024 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Oltre al tour mondiale, Dua Lipa si è esibita su alcuni dei palchi più prestigiosi, tra cui il Pyramid Stage di Glastonbury e Austin City Limits. Inoltre, ha realizzato il suo primo speciale televisivo in prima serata, “An Evening With Dua Lipa”, girato alla Royal Albert Hall. A novembre, l’artista ha dato il via alla tappa asiatica del suo tour, consolidando ulteriormente il suo status di icona globale della musica pop. (La redazione)