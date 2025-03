Sophie Auster con il nuovo singolo Heartbreak Telephone che anticipa l’album Milk for Ulcers

Dopo i singoli “Look What You’re Doing To Me” e “Flying Machine”, Sophie Auster presenta “Heartbreak Telephone”, il terzo e ultimo estratto prima dell’uscita del suo nuovo album, Milk for Ulcers, prevista per il 18 aprile 2025. Il brano, disponibile da venerdì 28 marzo, conferma la versatilità dell’artista con un’interpretazione indie della Nu-Disco.

Sonorità e tematiche

“Heartbreak Telephone” si distingue per il suo stile fresco e stratificato: voci sovrapposte, synth originali e una melodia immediata caratterizzano la traccia. Il testo affronta il tema dell’amore e delle difficoltà del “dating”, esperienze spesso complesse e deludenti nelle quali molti ascoltatori possono riconoscersi.

Uno sguardo sulla musica di Sophie Auster

In un panorama musicale dominato da intelligenza artificiale e contenuti effimeri, la musica di Sophie Auster si propone come un’alternativa autentica. I suoi brani esplorano emozioni profonde come la perdita, la tristezza e la rabbia, offrendo un rifugio a chi cerca un senso nel caos della contemporaneità. Con il suo stile narrativo e intimo, Auster invita alla condivisione emotiva, contrastando l’isolamento prodotto dalla cultura dei media.

Verso l’uscita di “Milk for Ulcers”

Con “Heartbreak Telephone”, Sophie Auster aggiunge un nuovo tassello all’attesa del suo album. Se le premesse di questi singoli sono un’indicazione, Milk for Ulcers si preannuncia come un lavoro capace di coniugare introspezione e sperimentazione sonora, confermando l’artista come una voce unica nel panorama indie contemporaneo. (La redazione)