Until We Meet Again: il debutto di Shane Sato tra jazz fusion e lofi hip hop

Sette strumentali e un brano vocale a cavallo tra jazz fusion, city pop, e lofi hip hop compongono Until We Meet Again, l’album di debutto del giovane compositore, produttore e multi-strumentista nippo-americano di base a Los Angeles Shane Sato. Il disco in questione in realtà era uscito originalmente a Luglio 2024, solo in digitale, ma un successo organico inaspettato, che lo ha visto superare i 700,000 stream senza pubblicità o marketing, ha convinto Shane a pubblicarlo in vinile in edizione limitata, ora fresco di stampa.

Until We Meet Again è un tributo di Shane a sua madre, responsabile di averlo fatto avvicinare alla musica e purtroppo venuta a mancare nel 2022. La copertina dell’album è un dipinto che ha fatto lei, e la traccia Sumiko, una ballata che inizia con delle dolci note di pianoforte, e il cui titolo è il suo secondo nome, è a lei dedicata. Altrove nell’album troviamo quel tipo di jazzy lofi hiphop che a tratti ricorda J Dilla, come in Gospel Type, e altrove sembra uscito da un anime, come Synaptic Plasticity che non sarebbe fuori posto nella colonna sonora di Samurai Champloo.

Degna di particolare nota è I Feel Alright, l’unica traccia vocale dell’album, che vede ospite al microfono l’artista di Nashville Oli-J su una base chiaramente influenzata dal miglior neo soul dei primi 2000 senza però sembrare un’operazione nostalgica. Se Until We Meet Again è il suo biglietto da visita, siamo sicuri che saranno in molti a voler conoscere meglio Shane Sato e a tenere d’occhio le sue prossime mosse. (Adaja Inira)