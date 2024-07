Thee Sacred Souls con il nuovo album «Got a Story To Tell»

I Thee Sacred Souls, una delle band soul contemporanee più note al grande pubblico, hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album intitolato Got a Story To Tell, prevista per il 4 ottobre 2024 sotto per Daptone Records. In attesa dell’album, i fan possono già ascoltare il nuovo singolo, Lucid Girl, su YouTube qui.

L’atteso ritorno discografico: “Got a Story To Tell”

Got a Story To Tell segna l’atteso ritorno discografico dei Thee Sacred Souls, dopo il grande successo del loro album omonimo di debutto del 2022 e del singolo Can I Call You Rose?, che è diventato una hit virale in Italia, Inghilterra, USA e nei principali mercati internazionali. È possibile riascoltare Can I Call You Rose? qui.

Un album prodotto dalla Daptone

Come per il loro omonimo debutto, anche Got a Story To Tell è stato prodotto dai co-fondatori della Daptone Records, Bosco Mann e Gabriel Roth. L’album è stato scritto, registrato e composto dai tre membri fondatori della band: Alejandro Garcia, Salvador Samano e Josh Lane, con il supporto di amici e turnisti come Larry Rendon al sassofono, Riley Dunn al piano, Shay Stulz alla chitarra, Astyn Turrentine e Viane Escobar ai cori.

Un viaggio musicale nel tempo

Got a Story To Tell è un omaggio a decenni di musica soul, con un suono e un’atmosfera senza tempo. Le canzoni si prendono il loro tempo e si godono il momento, arricchite da archi e chitarre stridenti, note di pianoforte vibranti, pop, conga e fiati. Il risultato è un album che vive nel presente pur riflettendo l’eredità del passato.

La storia dei Thee Sacred Souls

I Thee Sacred Souls sono nati quando i giovani Garcia e Samano hanno iniziato a scrivere canzoni insieme. Lane si è unito come cantante e cantautore in seguito, trasferendosi nella California del Sud da Sacramento. La band ha firmato un contratto discografico con la Daptone dopo che il loro futuro produttore Gabriel Roth ha assistito a uno dei loro primi concerti.

Successi globali e riconoscimenti

Grazie al loro debutto, i Thee Sacred Souls si sono esibiti in tutto il mondo, accumulando milioni di ascolti e partecipando a importanti show come il Tiny Desk della NPR, il Jimmy Kimmel Live!, CBS Saturday, Kelly Clarkson, Jools Holland e il The Late Show con Stephen Colbert. La band vanta sei milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 250 milioni di stream totali sulla piattaforma. Il loro singolo Can I Call You Rose? ha accompagnato quasi un milione di post tra TikTok e Instagram.

Una band amata e supportata da star internazionali

Tra i fan dei Thee Sacred Souls ci sono anche star della musica come SZA, Alicia Keys e Leon Bridges, che hanno espresso il loro apprezzamento per il gruppo e la loro musica. Con l’uscita di Got a Story To Tell, la band è pronta a conquistare nuovi ascoltatori e a rafforzare ulteriormente la loro presenza nel panorama musicale internazionale.

Non resta che aspettare il 4 ottobre 2024 per scoprire tutte le storie che i Thee Sacred Souls hanno da raccontare con il loro nuovo album. Nel frattempo, godiamoci il nuovo, ultimo singolo Lucid Girl e prepariamoci a un nuovo viaggio musicale. (La redazione)