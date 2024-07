«Aventino: storia di un’opposizione al regime», il libro di Claudia Baldoli e Luigi Petrella

Aventino: storia di un’opposizione al regime è il recente libro scritto da Claudia Baldoli e Luigi Petrella, pubblicato dalla casa editrice Carocci. Questo volume rappresenta un’analisi dettagliata e rigorosa degli eventi che seguirono l’omicidio di Giacomo Matteotti nel 1924, un periodo critico della storia italiana che segnò l’inizio di una lunga e tragica dittatura fascista.

Un contesto storico drammatico

Il 27 giugno 1924, in una sala di Montecitorio, Filippo Turati, anziano leader socialista, pronunciò un discorso intenso e emotivo davanti alle opposizioni parlamentari. La scomparsa di Giacomo Matteotti il 10 giugno, e il successivo ritrovamento del suo corpo senza vita due mesi dopo, gettarono il paese in uno stato di shock e indignazione. Questo evento tragico avvenne in un clima di crescente violenza fascista che aveva raggiunto il suo culmine nelle elezioni del 6 aprile dello stesso anno.

La cosiddetta “secessione dell’Aventino”

In risposta all’omicidio di Matteotti e alle brutalità fasciste, i parlamentari antifascisti decisero di attuare la cosiddetta “secessione dell’Aventino”. Questa iniziativa vide un’eterogenea unione di forze politiche opporsi al regime, astenendosi dai lavori della Camera. L’obiettivo era duplice: evitare un confronto armato e ripristinare il normale funzionamento della democrazia parlamentare. Baldoli e Petrella, attraverso un rigoroso studio delle fonti coeve, riescono a ricostruire con precisione i drammatici eventi che seguirono questa decisione, delineando il percorso che portò alla definitiva sconfitta dell’Aventino e all’affermazione della dittatura fascista.

Il fallimento e il lascito dell’Aventino

Nonostante la secessione dell’Aventino non sia riuscita a fermare l’ascesa del fascismo, il libro di Baldoli e Petrella mostra come essa rappresentò un laboratorio di democrazia. Questo periodo, spesso dipinto nella memoria collettiva come un simbolo di immobilismo e sconfitta, viene reinterpretato dagli autori come un momento di grande importanza storica. L’esperienza dell’Aventino avrebbe infatti gettato le basi per la Resistenza e le successive lotte democratiche durante gli anni dell’esilio.

Gli autori

Claudia Baldoli è una docente di Storia contemporanea presso l’Università di Milano, nota per i suoi studi sulla storia europea del XX secolo. Luigi Petrella ha conseguito un dottorato in Storia all’Università di Newcastle e ha al suo attivo numerosi lavori di ricerca sul periodo fascista e sulla storia dell’antifascismo.

Il libro

Aventino: storia di un’opposizione al regime è un contributo fondamentale alla comprensione di uno dei periodi più oscuri della storia italiana. Baldoli e Petrella offrono una lettura approfondita e ben documentata di un momento cruciale, rivelando come anche in tempi di grande difficoltà e oppressione, le radici della democrazia possano trovare terreno fertile. Il libro non solo illumina il passato, ma offre anche lezioni preziose per il presente e il futuro della democrazia. (La redazione)

