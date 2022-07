Kaitlyn Aurelia Smith con il primo singolo estratto dall’album Let’s Turn It Into Sound

1 Minuto

A un paio d’anni dal suo ultimo lavoro da solista e a qualche mese dalla prova folktronica con Emile Mosseri, la musicista e compositrice statunitense Kaitlyn Aurelia Smith si appresta a pubblica il nuovo album Let’s Turn It Into Sound.

La Smith ama definirsi una scultrice sonora di synth modulari e una compositrice orchestrale, e noi non possiamo che essere d’accordo con lei, alla luce dei lavori finora realizzati ma anche dopo aver ascoltato Il nuovo album sarà pubblicato Is It Me or Is It You?, primo singolo estratto dal nuovo album in uscita il 26 agosto 2022 per Ghostly.

Is it Me or is it You? parla delle interconnessioni umane e della percezione che gli altri hanno di noi e che inevitabilmente influenza le nostre vite. (La redazione)