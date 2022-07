Addio a Eugenio Scalfari

È morto all’età di 98 anni Eugenio Scalfari, giornalista nonché fondatore del quotidiano La Repubblica e del settimanale L’Espresso.

Tante le reazioni alla notizia, tra queste pubblichiamo quella di Silvio Berlusconi che scrive:

Eugenio Scalfari è stato una figura di riferimento per i miei avversari in politica. Oggi, però, non posso non riconoscergli di essere stato un grande direttore e giornalista, che ho sempre apprezzato per la dedizione e la passione per il suo lavoro.