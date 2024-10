Che cos’è la grammatica valenziale, il libro di Cristiana De Santis

Che cos’è la grammatica valenziale di Cristiana De Santis, con prefazione di Francesco Sabatini, è un testo fondamentale per chi desidera avvicinarsi a un nuovo approccio alla descrizione della struttura della frase. Edito da Carocci, il libro si inserisce nel quadro del rinnovamento della didattica dell’italiano, offrendo un modello innovativo e accessibile, in linea con le più recenti indicazioni ministeriali.

Il modello della grammatica valenziale

La grammatica valenziale si basa sull’idea che il verbo sia il “motore” della frase, intorno al quale ruotano tutti gli altri elementi. Questo approccio, intuitivo e fondato sul significato, permette agli studenti di comprendere la struttura delle frasi a partire dal verbo e dalle sue “valenze”, ossia il numero di argomenti che può richiedere.

Un modello intuitivo, economico e potente

Il modello valenziale si distingue per tre caratteristiche principali:

Intuitivo : parte dal significato del verbo e delle sue costruzioni, rendendo più semplice la comprensione della frase.

: parte dal significato del verbo e delle sue costruzioni, rendendo più semplice la comprensione della frase. Economico : utilizza pochi termini e regole, senza perdere in efficacia descrittiva.

: utilizza pochi termini e regole, senza perdere in efficacia descrittiva. Potente: è in grado di spiegare un ampio numero di fenomeni linguistici con una visione unitaria e coerente.

L’impatto nella didattica dell’italiano

Grazie alla sua struttura visivamente chiara e alla possibilità di tradurre le regole in schemi grafici, la grammatica valenziale si sta affermando come modello di riferimento nella didattica delle competenze. È particolarmente adatta a insegnanti che cercano un approccio scientificamente fondato per l’insegnamento della grammatica italiana, in sintonia con le linee guida educative attuali.

Strumenti per gli insegnanti

Il libro di Cristiana De Santis è un valido supporto per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di italiano, che possono trovare in esso strumenti utili per affrontare la sfida del rinnovamento disciplinare. L’autrice, ricercatrice presso l’Università di Bologna, è un’esperta di sintassi e autrice di diverse grammatiche scolastiche, oltre a curare un blog dedicato alla grammatica valenziale, punto di riferimento per chi voglia approfondire il tema.

Conclusione

Che cos’è la grammatica valenziale è un testo essenziale per chi desidera approcciarsi all’insegnamento della grammatica in modo moderno e scientificamente fondato. Grazie alla sua chiarezza, potenza descrittiva e coerenza con le direttive ministeriali, rappresenta uno strumento prezioso per insegnanti e studiosi della lingua italiana. (La redazione)

Acquista il libro su Amazon