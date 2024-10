Il pensiero di Angela Davis nel nuovo libro di Raffaella Baritono

Il 25 ottobre 2024 esce per Carocci Editore il nuovo libro di Raffaella Baritono dal titolo Angela Davis. Il volume, dedicato a una delle voci più influenti del femminismo afro-americano, propone un’analisi approfondita del pensiero di Angela Davis e del suo impatto politico.

Il concetto di intersezionalità

Angela Davis è stata una figura chiave nell’introduzione del concetto di intersezionalità all’interno del dibattito politico e storiografico. Questo termine, che oggi è ampiamente discusso, si riferisce all’interconnessione tra diverse forme di oppressione, come il razzismo, il sessismo e la discriminazione di classe. Nel contesto degli Stati Uniti, Davis ha evidenziato come tali meccanismi di potere abbiano influenzato in modo particolare le donne afro-americane, quelle appartenenti a minoranze etniche e quelle di classe sociale più bassa. L’intersezionalità diventa, quindi, uno strumento per comprendere come queste oppressioni si sovrappongano, generando esperienze di vita uniche e spesso trascurate.

Razzismo sistemico e incarceramento di massa

Un altro tema centrale affrontato da Davis è la denuncia del razzismo sistemico che ha caratterizzato lo sviluppo della democrazia statunitense. L’autrice sottolinea, in particolare, come l’incarceramento di massa negli Stati Uniti sia stato utilizzato come un mezzo per controllare e reprimere i conflitti etnici, razziali e di classe. Questo fenomeno ha colpito in modo sproporzionato le comunità afro-americane e quelle povere, rafforzando un sistema di disuguaglianze radicato nella storia del paese.

L’autrice: Raffaella Baritono

L’autrice del libro, Raffaella Baritono, è docente di Storia e politica degli Stati Uniti presso l’Università di Bologna, dove insegna nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Membro dell’Associazione il Mulino e dell’Accademia delle Scienze di Bologna, Baritono è una figura accademica di rilievo nello studio della storia politica americana, e il suo nuovo lavoro promette di offrire un contributo significativo alla comprensione del pensiero di Angela Davis e delle questioni legate all’intersezionalità e al razzismo negli Stati Uniti. (La redazione)

