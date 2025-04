Afterhours: un tour celebrativo e un’edizione speciale per i 20 anni di “Ballate per Piccole Iene”

A vent’anni dalla sua prima pubblicazione, uno degli album più iconici della musica italiana, Ballate per Piccole Iene degli Afterhours, tornerà a nuova vita con una speciale edizione ristampata in primavera, per l’etichetta USM / Universal Music Italia. Per celebrare questo importante anniversario, Manuel Agnelli ha deciso di riunire la storica formazione degli Afterhours, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino e chitarra) e Giorgio Prette (batteria), per un tour estivo che si preannuncia memorabile.

Il significato del ritorno: un progetto che non conosce nostalgia

Manuel Agnelli, leader carismatico della band, ha spiegato come questa celebrazione sia nata quasi spontaneamente: “Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare “Ballate per Piccole Iene” continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita”.

Questo ritorno, tuttavia, non è un’operazione nostalgica, bensì un’occasione per ritrovare l’energia e la magia di una stagione creativa unica nella storia degli Afterhours, una band che ha saputo reinventarsi continuamente, attraversando epoche e mutamenti musicali senza mai perdere autenticità.

Il tour estivo: 16 date per rivivere lo spirito di un album indimenticabile

Il “Ballate per Piccole Iene Tour 2025” partirà il 26 giugno da Bologna e porterà sul palco 16 date in tutta Italia. Ogni concerto sarà un viaggio nella potenza emotiva e sonora di un album che ha segnato un’epoca.

Ecco il calendario completo del tour:

26.06 – Bologna – Sequoie Music Park

– Bologna – Sequoie Music Park 28.06 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale

– Firenze – Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale 02.07 – Genova – Balena Festival – Porto Antico

– Genova – Balena Festival – Porto Antico 03.07 – Torino – Flowers Festival

– Torino – Flowers Festival 06.07 – Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

– Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea 08.07 – Milano – Carroponte

– Milano – Carroponte 09.07 – Padova – Sherwood Festival

– Padova – Sherwood Festival 15.07 – Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

– Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte 19.07 – Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival

– Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival 23.07 – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

– Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea 25.07 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace

– Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace 26.07 – Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

– Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay 01.08 – Cagliari – TBA

– Cagliari – TBA 03.08 – Assisi (PG) – Rocca Maggiore

– Assisi (PG) – Rocca Maggiore 08.08 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

– Locorotondo (BA) – Locus Festival 13.08 – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

Ballate per Piccole Iene: un album senza tempo

Pubblicato per la prima volta nel 2005 da Mescal e distribuito a livello internazionale nella sua versione inglese da One Little Indian – etichetta britannica nota per aver prodotto lavori di artisti come Björk – l’album Ballate per Piccole Iene ha rappresentato un punto di svolta nella carriera degli Afterhours. Raggiungendo il secondo posto nelle classifiche italiane, l’album ha portato la band a esibirsi in un ambizioso tour mondiale che ha toccato Europa, Stati Uniti, Canada e Cina. Tra i brani più celebri dell’album si ricordano: Ballata per la mia piccola iena, Ci sono molti modi, Carne fresca, La vedova bianca. Questi pezzi, intrisi di una lirica profonda e di un sound incisivo, sono ancora oggi parte integrante del repertorio live di Manuel Agnelli, sia come solista che con la band.

Un’eredità visiva: l’iconica copertina

Un elemento distintivo di Ballate per Piccole Iene è senza dubbio la sua copertina, realizzata in quattro versioni con fotografie di Guido Harari e un artwork curato da Thomas Berloffa. Questo aspetto visivo, immediatamente riconoscibile, ha contribuito a consolidare l’immagine della band come una delle più influenti e innovative della scena rock italiana.

L’attesa dei concerti

La ristampa di Ballate per Piccole Iene (acquistalo qui) non è solo un omaggio a uno degli album più amati dagli appassionati di musica italiana, ma anche un’opportunità per rivivere le emozioni di un’epoca e per scoprire quanto l’energia degli Afterhours sia ancora oggi potente e coinvolgente. Che siate fan storici o nuovi ascoltatori, il tour 2025 sarà un’occasione imperdibile per riscoprire una pietra miliare del rock italiano, in un viaggio sonoro che promette di restare nel cuore di chi vi parteciperà. (La redazione)