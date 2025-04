I Frankie Cosmos con l’album “Different Talking”

Con Different Talking, i Frankie Cosmos propongono un lavoro che segna un’evoluzione sottile ma significativa nella scrittura della leader Greta Kline. L’autrice, da tempo riconosciuta come una delle voci più sensibili e coerenti della scena indie americana, mette da parte parte del cinismo che aveva caratterizzato le sue ultime produzioni per abbracciare una visione più morbida, dove la fragilità umana diventa elemento di connessione e accettazione. Il nuovo disco riflette su identità, crescita personale e memoria, offrendo un ritratto maturo dell’esperienza di diventare adulti.

Non un ritorno, ma un dialogo con il passato

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Different Talking non è un ritorno alle atmosfere dei primi lavori del gruppo. L’album si posiziona invece come una riflessione sulla distanza – e sulla continuità – tra il presente e il passato. È un tentativo consapevole di riconnettersi con versioni precedenti di sé, senza nostalgia o idealizzazione, ma con rispetto e consapevolezza. L’idea di evoluzione personale viene affrontata senza facili risoluzioni, ma con l’urgenza di un confronto interiore autentico.

Una produzione collettiva e senza filtri

Questo sesto album rappresenta anche una svolta sul piano produttivo. Per la prima volta, Different Talking è stato registrato interamente dal gruppo senza l’intervento di produttori esterni. La formazione attuale – composta da Greta Kline, Alex Bailey, Katie Von Schleicher e Hugo Stanley – lavora come un collettivo creativo coeso. Sebbene Kline rimanga la principale autrice, l’arrangiamento dei brani è frutto di una collaborazione equilibrata, dove ogni componente contribuisce attivamente alla costruzione del suono finale.

Un indie-rock più ampio e sfaccettato

Musicalmente, Different Talking si distacca dall’essenzialità dei primi album per abbracciare una palette sonora più ricca. Le tracce si muovono tra influenze country, inserti elettronici e costruzioni più dense, dando al disco una struttura complessa ma accessibile. Nonostante l’ampliamento dello spettro sonoro, il lavoro mantiene intatta la delicatezza emotiva che ha sempre caratterizzato il progetto.

Vanity: sintesi e manifesto dell’album

Il brano di lancio, Vanity, rappresenta un punto di sintesi per il nuovo corso della band. La traccia unisce una scrittura lirica essenziale a una produzione raffinata, con un equilibrio che valorizza sia le intuizioni melodiche sia le suggestioni più intime. È un pezzo che riflette il dualismo dell’album: adulto e infantile, spontaneo e costruito, privato e universale. Il video ufficiale, girato durante le sessioni di registrazione, rafforza questa impressione di intimità condivisa.

Un’eredità che continua a evolversi

Greta Kline rimane una figura centrale dell’indie underground americano. Fin dai suoi esordi su Bandcamp, passando per l’uscita del primo album ufficiale Zentropy nel 2014, ha influenzato un’intera generazione di musiciste e autori cresciuti nel solco del DIY. Il suo approccio autentico alla scrittura e alla produzione ha aperto spazi nuovi nella musica indipendente, normalizzando un percorso che oggi appare familiare ma che, al momento del suo debutto, era tutt’altro che scontato.

Con Different Talking, i Frankie Cosmos dimostrano che è possibile crescere artisticamente senza rinunciare all’integrità del proprio sguardo. Il disco è un esempio maturo di come il tempo possa arricchire un’identità musicale senza snaturarla, offrendo una nuova profondità a una voce che continua a farsi ascoltare, senza forzature. (La redazione)